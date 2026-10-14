Tornado a Marsala. I danni e la ripartenza. Oggi Valditara incontra i docenti

14/10/2026 06:00:00

Undici milioni e 150 mila euro di danni nel solo territorio di Marsala. Sedici classi da riportare in aula e circa sessanta abitazioni danneggiate, sette delle quali inagibili. A cinque giorni dal tornado del 9 ottobre, il Comune ha trasmesso alla Protezione civile una prima stima economica. La ricognizione continua: la cifra potrà cambiare dopo gli approfondimenti tecnici.

Oggi, mercoledì 14 ottobre, il dirigente e alcune insegnanti della scuola di Terrenove Bambina incontreranno a Palermo il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara. Sono i docenti che, insieme al personale scolastico, hanno protetto gli oltre 270 alunni mentre il vortice devastava l’edificio.

Nel frattempo il Comune lavora su due fronti: quantificare le perdite e organizzare la ripresa delle lezioni nelle sedi alternative.

I docenti a Palermo dal ministro

L’incontro è previsto in occasione degli Stati generali dell’istruzione. Il ministro ha chiesto al presidente della Regione Renato Schifani e all’assessore Mimmo Turano di incontrare il personale dell’istituto Alcide De Gasperi-Francesco De Vita protagonista della gestione dell’emergenza.

Le insegnanti hanno riconosciuto il pericolo, avvisato le altre classi e accompagnato i bambini negli spazi interni più riparati. Hanno aspettato la fine del passaggio del tornado prima di uscire.

Schifani, durante il sopralluogo di sabato, aveva già annunciato riconoscimenti per il loro intervento. Ora arriva l’incontro con Valditara, che fin dalle prime ore si era confrontato con la sindaca Andreana Patti sulla situazione della scuola.

Sei milioni e 330 mila euro per scuola e palestra

La voce più pesante della prima ricognizione comunale riguarda il patrimonio scolastico: 6 milioni e 330 mila euro per la De Gasperi e la palestra.

Il dato è stato illustrato dal vicesindaco Salvatore Vullo, intervenuto a Il Volatore su RMC 101. La stima è stata elaborata dai tecnici durante il fine settimana e inviata lunedì alla Protezione civile.

“È una stima speditiva”, precisa Vullo. Le verifiche successive potranno far emergere elementi non rilevati nell’immediatezza e portare a una revisione al rialzo o al ribasso.

Gli 11,15 milioni riguardano Marsala: non sono il bilancio complessivo dei due Comuni colpiti e non vanno confusi con le precedenti valutazioni riferite anche a Petrosino.

Sessanta case danneggiate, sette inagibili

Per abitazioni e veicoli, la prima quantificazione è di 3 milioni e 400 mila euro.

Sono circa sessanta le abitazioni residenziali danneggiate, sette delle quali attualmente inagibili. Vullo riferisce di tre famiglie sfollate, per un totale di otto persone, accolte in strutture e residence.

Per chi dovrà restare fuori casa a lungo, il Comune valuta sistemazioni più adatte e vicine alla zona di provenienza. Nell’immediato resta da garantire l’accoglienza e completare le verifiche sugli immobili.

Un milione e 420 mila euro per le attività produttive

La terza voce ammonta a 1 milione e 420 mila euro e comprende i danni alle attività produttive, ai campi agricoli e alla zootecnia. Tra le strutture colpite c’è anche una cantina.

Sommando patrimonio scolastico, abitazioni e veicoli, attività produttive, si arriva agli 11 milioni e 150 mila euro della ricognizione comunale.

La stima dovrà essere riesaminata con la Protezione civile e il Genio civile. Non è ancora il conto definitivo della devastazione.

Sedici classi da sistemare

Alla De Gasperi il problema più urgente è trovare una sede alle sedici classi.

L’assessore alla Pubblica istruzione Flavio Coppola indica tre soluzioni: Santa Chiara a Strasatti, il plesso comunale di Pastorella e la sede scolastica di Fornara. La distribuzione dipenderà dall’idoneità e dalla disponibilità effettiva degli spazi.

Al Santa Chiara sono state individuate sei aule, tre già utilizzate per la primaria e tre per l’infanzia. Nell’intervista di ieri mattina, Coppola aveva annunciato per il pomeriggio un sopralluogo con i funzionari comunali. Al momento non è disponibile l’esito della verifica.

In caso di valutazione positiva, si potrà formalizzare l’accordo e trasferire banchi, sedie e lavagne digitali. La disponibilità è stata favorita dall’interessamento del vescovo di Mazara del Vallo, Angelo Giurdanella, insieme alle altre istituzioni coinvolte.

Pastorella e Fornara per le altre classi

A Pastorella si lavora per recuperare locali attualmente in uso all’istituto superiore Abele Damiani. Non è ancora stabilito quante classi potranno essere ospitate.

Il dirigente della De Gasperi ha inoltre individuato altri spazi nella sede di Fornara. La ripresa delle lezioni si sta quindi organizzando su più plessi.

Non è ancora stata comunicata una data definitiva per il ritorno in aula. Servono verifiche tecniche, accordi e allestimenti prima di accogliere gli studenti.

Il trasloco tra libri, zaini e volontari

Lunedì sono stati recuperati dall’edificio devastato buona parte dei banchi, delle sedie e delle apparecchiature ancora utilizzabili. Il lavoro continua per salvare altro materiale.

Coppola racconta dei docenti impegnati a sistemare i libri, del recupero degli zaini e dell’aiuto dei volontari, alcuni arrivati con i propri mezzi.

“Non ci siamo sentiti lasciati soli come amministrazione da parte della cittadinanza”, afferma l’assessore.

Un trasloco complicato dalle condizioni dell’edificio e dallo stato d’animo di chi, pochi giorni prima, si trovava lì durante il tornado. Alla preparazione delle nuove aule si affianca il sostegno psicologico agli alunni, per accompagnarli nella ripresa.

Riparare o ricostruire: decideranno le verifiche

Sul futuro della scuola restano questioni tecniche da chiarire. Saranno necessarie valutazioni sulla struttura e sulla sicurezza sismica: non è ancora definito se sarà possibile recuperare l’edificio o se serviranno interventi più radicali.

Infissi, impianti, arredi e ambienti didattici hanno subito danni enormi. Anche la serra utilizzata come orto didattico è stata accartocciata dalla forza del vento.

L’obiettivo immediato è far ripartire le lezioni altrove. Quello di lungo periodo è restituire a Terrenove la sua scuola.

Ristori: si attendono le istruzioni della Regione

Vullo conferma il sostegno annunciato da Schifani, ma per le procedure di ristoro il Comune attende le indicazioni regionali.

Resta da chiarire anche il trattamento degli immobili con parti abusive, tema sollevato durante l’intervista. Il vicesindaco non anticipa criteri di ammissione o esclusione: saranno le disposizioni del provvedimento a definire il percorso.

Per accelerare la ricognizione, i cittadini possono inviare la documentazione sui danni a emergenzatornado@comune.marsala.tp.it o chiedere informazioni al 0923 993171. Le segnalazioni saranno sottoposte alla verifica degli uffici tecnici.

Aiuti alimentari per le famiglie colpite

Continua anche la solidarietà. Domenica la Protezione civile, coordinata dal responsabile provinciale Antonio Parrinello, e l’associazione Orto di Eugenio, presieduta da Eugenio Piccione, hanno raccolto generi di prima necessità con il contributo di cittadini e altre associazioni.

L’Associazione Volontariato e Protezione Civile Marsala ODV ha inoltre comunicato la disponibilità a fornire aiuti alimentari alle famiglie di Marsala e Petrosino colpite dal tornado.

Per segnalare necessità e concordare l’assistenza si possono contattare:

Giorgio Arena: 388 9588281

Antonio Parrinello: 348 2376060

Oggi i docenti porteranno al ministro il racconto di quei minuti e di una tragedia evitata. A Marsala restano le necessità quotidiane: una sistemazione per le famiglie, gli aiuti per ripartire e le aule nelle quali far tornare i bambini.



