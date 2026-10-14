Buongiorno24 del 14 Ottobre 2026

14/10/2026 09:10:00

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno.

Apriamo con Marsala dopo il tornado del 9 ottobre. Il Comune ha trasmesso una prima stima di 11 milioni e 150 mila euro di danni: una quantificazione ancora provvisoria, riferita al solo territorio marsalese. Circa sessanta abitazioni sono state danneggiate, sette risultano inagibili e bisogna trovare una sistemazione per sedici classi. Oggi a Palermo il ministro dell’Istruzione Giuseppe Valditara incontrerà il dirigente e le insegnanti che hanno protetto gli alunni durante il passaggio del vortice. Faremo il punto sulla ripresa delle lezioni e sull’assistenza alle famiglie. tp24.it

https://www.tp24.it/2026/10/14/cronaca/tornado-a-marsala-i-danni-e-la-ripartenza-oggi-valditara-incontra-i-docenti/240715

Restiamo a Marsala, dove continua l’allarme furti nelle contrade sud. Alle nuove segnalazioni di presenze sospette a Ciancio si aggiungono un furto a Santo Padre delle Perriere e la testimonianza dell’ex poliziotto Salvatore Adamo sull’episodio vissuto dalla figlia a Villa Petrosa. Proseguono anche le ronde dei cittadini. La prefetta Daniela Lupo invita a denunciare e a non sostituirsi alle forze dell’ordine: un richiamo centrale per affrontare la paura e distinguere gli episodi denunciati dalle segnalazioni da verificare. tp24.it

https://www.tp24.it/2026/10/14/cronaca/marsala-non-si-ferma-l-allarme-furti-e-rapine-nuove-segnalazioni-continuano-le-ronde/240720

Passiamo alla politica regionale. Renato Schifani incassa il sostegno di Antonio Tajani alla prosecuzione dell’attività del governo, ma senza un’investitura pubblica per un secondo mandato. Intanto l’ipotesi di Cateno De Luca candidato alla presidenza divide il centrodestra: Fratelli d’Italia apre, mentre Forza Italia e Lega si oppongono. Due vicende che aiutano a leggere il confronto sulle prossime elezioni siciliane. tp24.it

https://www.tp24.it/2026/10/14/regionale/schifani-governo-salvo-ma-ricandidatura-a-rischio-le-opposizioni-chiedono-le-dimissioni/240707

https://www.tp24.it/2026/10/14/politica/de-luca-presidente-della-sicilia-fdi-apre-forza-italia-e-lega-chiudono/240716

Parleremo poi del carovita a Trapani. Spesa, bollette e carburante pesano su un territorio segnato da redditi bassi, lavoro precario e difficoltà nei trasporti. Dal confronto promosso dalla CGIL con la rete “La Via Maestra” emerge la richiesta di risposte concrete per famiglie e imprese. Sul fronte delle attività produttive, CNA Trapani sollecita l’Ars a finanziare con 20 milioni di euro il bando “Più Artigianato”, per garantire la copertura fino alla fine del 2026. tp24.it

https://www.tp24.it/2026/10/14/economia/carovita-a-trapani-famiglie-e-imprese-schiacciate-dai-rincari-servono-risposte-concrete/240719

https://www.tp24.it/2026/10/14/economia/bando-piu-artiginanato-cna-trapani-lancia-l-appello-all-ars/240718

L’appuntamento è dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101. Buongiorno24 è lo spazio quotidiano della redazione di Tp24 per conoscere i fatti, comprenderne il contesto e orientarsi tra le notizie.



