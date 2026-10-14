14 Ottobre: il Papa operato, scostamento di bilancio, cala Vannacci

14/10/2026 07:19:00

E' il 14 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.

• A papa Leone XIV è stato rimosso un tumore maligno; gli è stato asportato anche il lobo inferiore del polmone. L’intervento è durato 90 minuti. Tornato in stanza, ha chiesto la cena

• Il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio da 29 miliardi di euro proposto dal Governo. Il ministro Giorgetti, che era andato a illustrarlo ai deputati, ha trovato l’Aula semivuota

• In consiglio dei ministri è stato rinviato, dopo un pasticcio formale, l’esame della legge di bilancio. Tutto slitta a novembre, quando Bruxelles avrà deciso se consentire maggiore flessibilità sul deficit. Il cdm ha poi approvato la riforma delle autonomie, invocata da Salvini, e il nuovo codice della strada

• Marco Travaglio ha rivelato di custodire nel suo ufficio la famosa sedia spolverata da Berlusconi nel 2013 durante la trasmissione di Santoro

• I sondaggi elettorali registrano un lieve calo del partito di Vannacci. Sembrano avvantaggiarsene FI e Lega e pare restringersi la distanza tra centrodestra e centrosinistra

• Secondo le rilevazioni europee la Spagna di Pedro Sánchez ha aumentato le spese militari il doppio di quanto lo abbia fatto l’Italia

• La Polonia lancia l’allarme: i russi potrebbero scatenare un’offensiva ibrida letale. Intanto Mosca colpisce ripetutamente le strutture energetiche e i civili ucraini

• Gli houti hanno denunciato un attacco agli impianti petroliferi della zona di Sanàa da loro controllata. Anche a Riad si sono registrate esplosioni

• In vista delle elezioni si riduce il distacco tra Netanyahu e il suo avversario Eisenkot, fino a ieri ampiamente favorito

• Nelle indagini su Garlasco la difesa di Sempio afferma di avere una prova formidabile che lo scagionerebbe

• Il giallo della ricina sembra vicino a una svolta: il marito e padre delle vittime sarebbe il vero bersaglio dell’assassino

• L’ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao ha respinto l’accusa di aver incassato mazzette: gli oltre 20 mila euro in contanti che gli sono stati trovati sarebbero compensi professionali

• Cresce l’allarme per i reati commessi dai minori: aumenta il loro numero e sono spesso violenti

• Secondo le stime del Fondo monetario internazionale l’economia italiana, che ha retto bene alla crisi, è destinata a crescere

• Per aver dato un’informazione squilibrata sul referendum sulla giustizia, Rete4 è stata condannata a pagare 124 mila euro di multa

• Gianni Infantino ha preso per molto tempo un doppio stipendio milionario come presidente Fifa e come referente del comitato organizzatore dei Mondiali di calcio 2026

• Il ministro dell’Istruzione Valditara ha annunciato che dal prossimo anno nei licei si insegnerà il melodramma

• L’Italia detiene il non invidiabile primato delle infezioni da morbillo in Europa

• Si è dimessa, travolta dagli scandali, l’ambasciatrice americana in Grecia Kimberly Guilfoyle. Era stata per anni compagna di Donald Trump jr.

• L’attrice Susan Sarandon ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein, alla quale ha raccontato del suo arresto durante una manifestazione per Gaza

• Cateno De Luca, sindaco di Taormina, correrà con Fdi alle prossime elezioni politiche

• I giudici d’appello di Milano hanno annullato la condanna contro Ilaria Salis nella causa intentata da due suoi ex collaboratori

• Sigfrido Ranucci ha lasciato Report dopo la sentenza che confermava la sua rimozione. Il giornalista non ha ancora deciso quale accettare delle tre offerte che gli ha fatto la Rai

• Al processo contro Maria Rosaria Boccia saranno ammesse le telecamere della Rai, che si è impegnata a non trasmettere nulla prima della sentenza

• Alex Britti, Marcel Jacobs e altri personaggi noti saranno parte civile nel processo relativo ai dossieraggi abusivi di Equalize

• Ad Agrigento cinque medici sono sotto inchiesta per un centinaio di operazioni di protesi del pene. Sono sospettati di averle eseguite gratuitamente mentre l’intervento normalmente è a pagamento

• Nel torinese un uomo di 48 anni è finito in carcere con l’accusa di aver torturato la compagna di 28 dopo un gioco erotico sadomaso degenerato

• La foto di una scroccona seriale – va al ristorante o in albergo e non paga – è stata esposta in bar e ristoranti di Bressanone e dintorni

• In Champions ieri Inter e Napoli hanno perso e sono entrambe a zero punt•.i

• Per completare la riabilitazione, Sinner ha deciso di affidarsi alla star degli ortopedici che ha già curato Sofia Goggia

• È morto suicida l'attore statunitense RJ Mitte (34 anni). Aveva interpretato il figlio del protagonista nella serie Breaking Bad, come il suo personaggio era affetto da paralisi cerebrale



