14 Ottobre: il Papa operato, scostamento di bilancio, cala Vannacci
E' il 14 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo.
• A papa Leone XIV è stato rimosso un tumore maligno; gli è stato asportato anche il lobo inferiore del polmone. L’intervento è durato 90 minuti. Tornato in stanza, ha chiesto la cena
• Il Parlamento ha approvato lo scostamento di bilancio da 29 miliardi di euro proposto dal Governo. Il ministro Giorgetti, che era andato a illustrarlo ai deputati, ha trovato l’Aula semivuota
• In consiglio dei ministri è stato rinviato, dopo un pasticcio formale, l’esame della legge di bilancio. Tutto slitta a novembre, quando Bruxelles avrà deciso se consentire maggiore flessibilità sul deficit. Il cdm ha poi approvato la riforma delle autonomie, invocata da Salvini, e il nuovo codice della strada
• Marco Travaglio ha rivelato di custodire nel suo ufficio la famosa sedia spolverata da Berlusconi nel 2013 durante la trasmissione di Santoro
• I sondaggi elettorali registrano un lieve calo del partito di Vannacci. Sembrano avvantaggiarsene FI e Lega e pare restringersi la distanza tra centrodestra e centrosinistra
• Secondo le rilevazioni europee la Spagna di Pedro Sánchez ha aumentato le spese militari il doppio di quanto lo abbia fatto l’Italia
• La Polonia lancia l’allarme: i russi potrebbero scatenare un’offensiva ibrida letale. Intanto Mosca colpisce ripetutamente le strutture energetiche e i civili ucraini
• Gli houti hanno denunciato un attacco agli impianti petroliferi della zona di Sanàa da loro controllata. Anche a Riad si sono registrate esplosioni
• In vista delle elezioni si riduce il distacco tra Netanyahu e il suo avversario Eisenkot, fino a ieri ampiamente favorito
• Nelle indagini su Garlasco la difesa di Sempio afferma di avere una prova formidabile che lo scagionerebbe
• Il giallo della ricina sembra vicino a una svolta: il marito e padre delle vittime sarebbe il vero bersaglio dell’assassino
• L’ex vicepresidente della regione siciliana Gaetano Armao ha respinto l’accusa di aver incassato mazzette: gli oltre 20 mila euro in contanti che gli sono stati trovati sarebbero compensi professionali
• Cresce l’allarme per i reati commessi dai minori: aumenta il loro numero e sono spesso violenti
• Secondo le stime del Fondo monetario internazionale l’economia italiana, che ha retto bene alla crisi, è destinata a crescere
• Per aver dato un’informazione squilibrata sul referendum sulla giustizia, Rete4 è stata condannata a pagare 124 mila euro di multa
• Gianni Infantino ha preso per molto tempo un doppio stipendio milionario come presidente Fifa e come referente del comitato organizzatore dei Mondiali di calcio 2026
• Il ministro dell’Istruzione Valditara ha annunciato che dal prossimo anno nei licei si insegnerà il melodramma
• L’Italia detiene il non invidiabile primato delle infezioni da morbillo in Europa
• Si è dimessa, travolta dagli scandali, l’ambasciatrice americana in Grecia Kimberly Guilfoyle. Era stata per anni compagna di Donald Trump jr.
• L’attrice Susan Sarandon ha incontrato la segretaria del Pd Elly Schlein, alla quale ha raccontato del suo arresto durante una manifestazione per Gaza
• Cateno De Luca, sindaco di Taormina, correrà con Fdi alle prossime elezioni politiche
• I giudici d’appello di Milano hanno annullato la condanna contro Ilaria Salis nella causa intentata da due suoi ex collaboratori
• Sigfrido Ranucci ha lasciato Report dopo la sentenza che confermava la sua rimozione. Il giornalista non ha ancora deciso quale accettare delle tre offerte che gli ha fatto la Rai
• Al processo contro Maria Rosaria Boccia saranno ammesse le telecamere della Rai, che si è impegnata a non trasmettere nulla prima della sentenza
• Alex Britti, Marcel Jacobs e altri personaggi noti saranno parte civile nel processo relativo ai dossieraggi abusivi di Equalize
• Ad Agrigento cinque medici sono sotto inchiesta per un centinaio di operazioni di protesi del pene. Sono sospettati di averle eseguite gratuitamente mentre l’intervento normalmente è a pagamento
• Nel torinese un uomo di 48 anni è finito in carcere con l’accusa di aver torturato la compagna di 28 dopo un gioco erotico sadomaso degenerato
• La foto di una scroccona seriale – va al ristorante o in albergo e non paga – è stata esposta in bar e ristoranti di Bressanone e dintorni
• In Champions ieri Inter e Napoli hanno perso e sono entrambe a zero punt•.i
• Per completare la riabilitazione, Sinner ha deciso di affidarsi alla star degli ortopedici che ha già curato Sofia Goggia
• È morto suicida l'attore statunitense RJ Mitte (34 anni). Aveva interpretato il figlio del protagonista nella serie Breaking Bad, come il suo personaggio era affetto da paralisi cerebrale
Protesi al pene a spese del Servizio Sanitario: indagati cinque medici
Cinque medici dell’ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento, tre dei quali primari, sono indagati nell’ambito di un’inchiesta su oltre cento interventi per l’impianto di protesi peniene. Secondo l’ipotesi...
Agriturismo Case di Latomie e Olio Centonze: ospitalità, natura ed...
Quaranta ettari, quattro generazioni ed un progetto cresciuto attorno alla terra. Nella campagna di Castelvetrano, a pochi chilometri da Selinunte, la famiglia Centonze ha costruito negli anni una realtà che oggi mette...
Tornado a Marsala. I danni e la ripartenza. Oggi Valditara incontra i docenti
Undici milioni e 150 mila euro di danni nel solo territorio di Marsala. Sedici classi da riportare in aula e circa sessanta abitazioni danneggiate, sette delle quali inagibili. A cinque giorni dal tornado del 9 ottobre, il Comune ha trasmesso alla...
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