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Cittadinanza
14/10/2026 13:33:00

Trapani, la Protezione civile entra a scuola: simulazione di terremoto e prova di evacuazione

https://www.tp24.it/immagini_articoli/14-10-2026/1791983561-0-trapani-la-protezione-civile-entra-a-scuola-simulazione-di-terremoto-e-prova-di-evacuazione.jpg

La prevenzione comincia dai banchi di scuola. 

A Trapani la Protezione civile incontra gli studenti per insegnare loro come comportarsi in caso di emergenza, attraverso esercitazioni pratiche e momenti di confronto con chi interviene ogni giorno per garantire la sicurezza del territorio.

 

Giovedì 15 ottobre, in occasione dell’ottava edizione della Settimana nazionale della Protezione civile, la Prefettura di Trapani ha organizzato la giornata formativa “A scuola di prevenzione”, con un programma che coinvolgerà studenti, istituzioni, forze dell’ordine e volontari.

 

Il primo appuntamento è fissato alle 9 all’Istituto comprensivo Gian Giacomo Ciaccio Montalto, dove sarà simulato un evento sismico con una successiva prova di evacuazione. 

 

Un’esercitazione pensata per far conoscere ai ragazzi le procedure da seguire in caso di terremoto e l’importanza di mantenere la calma, rispettare le indicazioni e raggiungere le aree sicure.

Alle attività parteciperanno le forze di polizia, i Vigili del fuoco, l’Asp di Trapani, la Protezione civile regionale, la Croce Rossa Italiana e il Comune di Trapani.

 

Al termine dell’esercitazione, intorno alle 11.30, gli studenti saranno accolti nel Salone di rappresentanza della Prefettura per un momento di approfondimento. 

Al centro dell’incontro ci saranno il funzionamento del Sistema di protezione civile e la catena dei soccorsi: un’occasione per comprendere come operano i diversi soggetti coinvolti quando si verifica un’emergenza e quanto sia importante il coordinamento tra le strutture.

 

La giornata sarà aperta anche alla cittadinanza. Dalle 8 alle 13, in piazza Vittorio Veneto, nell’area antistante il Palazzo delle Poste, sarà allestita una mostra divulgativa con gazebo, mezzi e attrezzature degli enti e delle componenti del Sistema di protezione civile.

 

Saranno presenti la Questura, i comandi provinciali dei Carabinieri, della Guardia di finanza e dei Vigili del fuoco, il Dipartimento regionale della Protezione civile, l’Asp, la Croce Rossa, l’Aeronautica militare, l’82° Centro Sar, il 6° Reggimento Bersaglieri, la Capitaneria di porto e il Corpo forestale.

 

L’iniziativa punta a rafforzare la cultura della sicurezza, avvicinando soprattutto le nuove generazioni alle attività di prevenzione e gestione delle emergenze. 

Conoscere i rischi, sapere come comportarsi e comprendere il ruolo delle istituzioni sono passaggi fondamentali per costruire una comunità più consapevole e preparata ad affrontare situazioni critiche.

 



Cittadinanza | 2026-10-14 13:24:00
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