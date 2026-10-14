Erice, stalli blu: dubbi su misure e accessibilità

14/10/2026 13:24:00

Le nuove strisce blu a Erice finiscono al centro di un’interrogazione che solleva dubbi sulla sicurezza della circolazione, sulle dimensioni dei parcheggi e sull’accessibilità dei marciapiedi.

Il consigliere comunale di opposizione Vincenzo Maltese, del movimento civico Fronte Comune, ha presentato il 14 ottobre un’interrogazione a risposta scritta indirizzata alla sindaca e all’assessore alla Viabilità, chiedendo verifiche sul nuovo piano parcheggi.

Nel mirino ci sono soprattutto via Giuseppe La Russa, a Casa Santa, e piazza San Giovanni, nel centro storico.

Secondo quanto riportato nell’atto, in via La Russa gli stalli sono stati realizzati su entrambi i lati della strada, lasciando meno di tre metri alla carreggiata centrale. Una situazione che, sostiene Maltese, potrebbe creare difficoltà al transito dei mezzi pesanti diretti verso via Manzoni.

Il consigliere chiede quindi di valutare la possibilità di mantenere i parcheggi soltanto su un lato, così da garantire uno spazio adeguato alla circolazione.

Altre criticità riguarderebbero i parcometri installati sui marciapiedi, che secondo Maltese non lascerebbero spazio sufficiente per il passaggio delle persone in carrozzina.

In piazza San Giovanni, invece, alcuni stalli sarebbero troppo piccoli per consentire alle auto più grandi di parcheggiare e compiere agevolmente le manovre.

L’interrogazione richiama il decreto ministeriale 6792 del 5 novembre 2001 e chiede una verifica delle dimensioni degli stalli su tutto il territorio comunale. Si tratta di rilievi del consigliere, che attendono un riscontro tecnico da parte degli uffici.

Il nodo delle tariffe

La questione si intreccia con il dibattito sul nuovo piano della sosta. A maggio era stata annunciata l'introduzione di 628 nuovi stalli blu: 386 a Casa Santa e 242 nell'area dell'ospedale Sant'Antonio Abate.

Nel centro storico, la delibera di Giunta numero 177 del 28 luglio 2026 ha previsto il pagamento della sosta durante tutto l'anno, con una tariffa di due euro l'ora dalle 8.30 alle 24, festivi compresi.

Il 24 settembre il Consiglio comunale ha approvato una mozione per chiedere il ritorno alla stagionalizzazione e alla gratuità nei mesi invernali. Maltese vuole sapere se l'amministrazione intenda dare seguito a quell'indirizzo e quali agevolazioni preveda per lavoratori e visitatori.

La sindaca: «Tariffe non ancora operative»

Sulla situazione di Casa Santa è intervenuta proprio oggi la sindaca Daniela Toscano, chiarendo che le nuove disposizioni e l'abbonamento annuale da 36 euro entreranno in vigore soltanto dopo la consegna delle aree interessate dai lavori.

Fino a quel momento, nelle zone in cui le strisce blu sono confermate, resteranno valide le tariffe precedenti. I parcometri interessati continueranno a essere coperti e non operativi.

La comunicazione chiarisce dunque i tempi di attivazione del nuovo sistema, mentre resta aperta la questione sollevata dal consigliere sulle caratteristiche tecniche degli stalli e sull'organizzazione della viabilità.



