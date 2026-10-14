Promozione: il Mazara cala il tris contro la Margheritese, Perrone e Iraci trascinano i canarini

14/10/2026 16:30:00

In un pomeriggio carico di emozioni, il Mazara supera per 3-1 la Margheritese al termine di una sfida intensa, sbloccatasi in un secondo tempo spettacolare. I gialloblù guidati in panchina da mister Raffaele Palazzo conquistano tre punti preziosi grazie alla doppietta di un ispiratissimo Perrone ed alla perla di Iraci, rendendo vano il momentaneo gol della speranza ospite firmato da Zinna. Prima del fischio d'inizio, il pubblico presente ha omaggiato con un minuto di lungo e sentito applauso la memoria di due figure legate alla comunità e al club: Sandro Mormile, ex calciatore canarino degli anni '70, e l'editore mazarese Gianfranco Vultaggio. Sugli spalti, da segnalare anche la festosa presenza di una rappresentanza di tifosi giunti da Santa Margherita di Belìce.

In campo, le due formazioni partono subito senza tatticismi, pronte a contendersi l'intera posta in palio. Il Mazara deve fare a meno dello squalificato Monti in avanti e ritrova Cammareri solo in panchina. La prima frazione vive di spunti personali e fasi di studio, per gli ospiti ci prova a più riprese il capitano Zinna, ma Rustico si fa sempre trovare pronto. Dall'altra parte è Iraci il vero fattore determinante sulla corsia di destra, dai suoi piedi nascono i traversoni più pericolosi per Perrone e per Miceli, la cui incornata al 34' sfiora l'incrocio dei pali. Nonostante un paio di limpide occasioni per i padroni di casa, si va al riposo sullo 0-0.

Nella ripresa il Mazara rientra in campo con un piglio più geometrico e incisivo. Mister Palazzo attinge dalla panchina inserendo l'argentino Vizzocero al 16' st per dare vivacità all'attacco. È la mossa che cambia l'inerzia del match. Al 28' st i canarini sbloccano la gara, sugli sviluppi di un calcio d'angolo calciato proprio da Vizzocero, Perrone si fa trovare pronto sotto porta e con un preciso piattone deposita in rete l'1-0. Passa soltanto un minuto e il Mazara raddoppia con una gemma d'autore, Iraci riceve palla al limite dell'area e scarica un bolide rasoterra imparabile per Cascione, facendo esplodere la gioia del pubblico di casa. La Margheritese prova a riaprire la contesa al 38' st in seguito a una mischia furibonda nell'area canarina, Zinna dimostra tutto il suo fiuto del gol battendo a rete a botta sicura per il 2-1. Le speranze di rimonta ospiti durano però ben poco. Al 43' st l'inesauribile Iraci affonda ancora sulla fascia e pennella un cross perfetto per Perrone, che firma la propria doppietta personale ed il 3-1 definitivo. Nel finale c'è ancora tempo per un grande volo di Cascione che nega a Perrone persino la tripletta su un fantastico tiro a rientrare. Al triplice fischio del signor Bua di Palermo, la gara si chiude tra gli applausi scroscianti dei tifosi per una vittoria meritata che conferma l'ottimo stato di forma dei canarini.

Tabellino: Mazara-Margheritese 3-1

Mazara: Rustico, Lo Verso, Maranzano, Giardina, Erbini (14’ st Tempesta), De Santis, Iraci, Miceli, Perrone, Tilotta (41’ st Sallah), Russo (16’ st Vizzocero). A disposizione: Giacalone, Abate, Cammareri, Norrito, La Francesca, Piacentino. All.: Raffaele Palazzo.

Margheritese: Cascione, Rubino (32’ st Minaudo), Rallo, Adamo, Amato (1’ st Macaluso), Cascio, Miccolis (39’ st Rabito), Santannera (11’ st York), Zinna, Riccobono, Cannova (1’ st Messina). A disposizione: Avona, Campisi, Jammeh, Scaglione. All.: Giuseppe Geraldi.

Reti: 28’ st Perrone (M), 29’ st Iraci (M), 38’ st Zinna (MAR), 43’ st Perrone (M).



