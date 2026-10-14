Basket: la NPMarsala sfiora l’impresa in trasferta dopo un supplementare
Una partita combattuta fino all’ultimo secondo contro la PGS Sales capace di rimontare e di portare la sfida ai supplementari. Al termine di un confronto intenso, però, è la PGS Sales a imporsi per 104-101, dopo che i tempi regolamentari si erano chiusi sull’88-88.
I marsalesi hanno subito in avvio l’aggressività degli avversari, ma sono riusciti a reagire e, nel corso della gara, sono andati per due volte avanti di 14 punti. In entrambe le occasioni la PGS Sales è stata brava a ricucire lo svantaggio, mantenendo la partita aperta.
Il finale dei tempi regolamentari ha regalato emozioni: allo scadere Salvatore Linares ha realizzato il canestro del pareggio subendo fallo. La Nuova Pallacanestro Marsala ha così avuto a disposizione il tiro libero che avrebbe potuto valere la vittoria, ma la conclusione non è entrata. Si è andati quindi al supplementare. Nell’overtime la squadra marsalese, accorciata dalle uscite per cinque falli di tre giocatori, ha provato a restare in partita fino alla fine, ma la PGS Sales è riuscita a prevalere. Il tabellone finale segna 104-101: una sconfitta maturata dopo una prova combattiva, in una gara che la Nuova Pallacanestro Marsala ha avuto l’opportunità di vincere fino all’ultimo possesso.
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