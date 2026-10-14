Basket A2: trasferta amara per la GolfoBasket Alcamo ad Umbertide 

14/10/2026 13:30:00

Trasferta amara in Umbria per la Sicily by Car Golfobasket Alcamo, sconfitta a Umbertide dalla formazione locale nel match valido per la seconda giornata del girone B del campionato femminile di serie A2 Credem Banca. Risultato finale della partita 47-37 per la Pf, che riscatta la sconfitta all’esordio contro Napoli, mentre le alcamesi non riescono a bissare il successo casalingo della prima giornata contro la Polisportiva A. Galli Basket. La partita viene indirizzata a favore delle padrone di casa nel primo quarto, con una partenza forte di Umbertide, che chiude i primi 10 minuti di gioco sul punteggio di 22-9. La Sicily by Car prova a reagire nel secondo quarto, ma lo svantaggio per le alcamesi resta invariato all’intervallo lungo (30-17). Alla ripresa del gioco, le ragazze di coach Vincenzo Ferrara reagiscono e chiudono il terzo tempo sotto di 8 punti (37-29). Nell’ultimo tempo, il roster alcamese prova la clamorosa rimonta fino ad accorciare il distacco a soli 4 punti (41-37) a sei minuti dalla fine del match, grazie a un parziale di 8-0. Due triple delle padrone di casa, però, spengono definitivamente le speranze della Sicily by Car.

Questo il commento di coach Ferrara a fine match: “Purtroppo abbiamo avuto un approccio non ottimale alla partita. Anche come atteggiamento, intensità e presenza abbiamo fatto un passo indietro. In diverse occasioni siamo stati poco incisivi e in attacco non siamo riusciti a segnare: le percentuali di realizzazione dicono tutto. Non possiamo permetterci di essere così altalenanti. Nonostante tutto eravamo riusciti, comunque, a reagire e rimontare fino a -4, ma un paio di scelte sbagliate offensive e due loro bombe ci hanno ricacciato indietro”. La partita finisce con percentuali di tiro molto basse: appena il 27% dei tiri totali a segno per Alcamo (appena l’11% nei tiri da tre, 2 su 18), il 35% per Umbertide. Nella Sicily by Car l’unica giocatrice a raggiungere la doppia cifra di punti è stata Francesca Russo (13), peraltro migliore marcatrice del match. Le alcamesi torneranno a giocare domenica prossima (18 ottobre) in casa: avversario sarà la Salerno Basket ’92.

Tabellino: Pf Umbertide - Sicily by Car Golfobasket Alcamo 47-37

Parziali: 22-9; 30-17; 37-29; 47-37.

Sicily by Car Golfobasket Alcamo: Lo Sylla 2; Nikolic 2; Cupido 7; Russo 13; Vella 2; Prete 0; Tempia 3; Sassetti 0; Daidone 0; Ndiaye 4; Schena 4; Adragna 0. All. Ferrara.

Pf Umbertide: Giudice 6; Sorrentino 4; Tomasoni 11; Baldi 10; Amatori 2; Borchiellini 0; Pola 0; Giuliobello 0; Gelsomini 0; Paolocci 0; Trozzola 10; Labanca 4. All. Staccini.



