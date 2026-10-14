Pantelleria, rinnovata la Carta europea per il turismo sostenibile del Parco Nazionale

14/10/2026 20:00:00

Il Parco nazionale Isola di Pantelleria ottiene il rinnovo della Carta europea per il turismo sostenibile nelle aree protette (CETS) per il quinquennio 2026-2030. Il riconoscimento, assegnato dal Consiglio di EUROPARC sulla base delle raccomandazioni del Comitato di valutazione ECST, premia il percorso portato avanti dall’Ente Parco insieme agli operatori economici locali per coniugare la tutela della biodiversità con la valorizzazione turistica del territorio.

La cerimonia ufficiale di consegna dell’attestato è in programma il 9 dicembre 2026 a Bruxelles, presso il Comitato europeo delle Regioni, alla presenza dei rappresentanti delle istituzioni europee e delle aree protette internazionali.

La valutazione europea e le 41 azioni realizzate

Un passaggio determinante per il rinnovo della Carta è stata la visita di verifica effettuata a Pantelleria nel maggio scorso da un esperto incaricato da EUROPARC. Durante il sopralluogo, il verificatore ha esaminato lo stato di attuazione delle 41 azioni realizzate nel periodo 2021-2025, valutando anche i servizi ecoturistici destinati all’accoglienza e alla fruizione dei visitatori.

Tra i luoghi visitati figura il geosito del Bagno dell’Acqua, noto anche come Specchio di Venere, uno dei punti di riferimento del patrimonio naturalistico dell’isola.

La verifica ha previsto anche momenti di confronto con i tecnici dell’Ente Parco, gli amministratori locali, le associazioni e gli operatori economici riuniti nel Forum CETS. La relazione finale ha evidenziato la coerenza tra i risultati raggiunti nel precedente quinquennio e gli obiettivi della nuova programmazione, confermando il percorso intrapreso per lo sviluppo di un modello turistico sostenibile.

La nuova strategia per il periodo 2026-2030

Il rinnovo della Carta apre ora una nuova fase di programmazione, con una strategia che punta a rafforzare il turismo sostenibile e a migliorare le prestazioni ambientali delle attività economiche presenti sul territorio.

Il nuovo piano d’azione del Parco, elaborato tenendo conto dei dieci temi chiave individuati dalla Carta europea, aggiorna e potenzia gli interventi per la salvaguardia della flora e della fauna pantesche. Sono inoltre previste azioni innovative, calibrate sulle specifiche esigenze dell’isola e sulle necessità di conservazione del suo patrimonio naturale.

L’obiettivo è consolidare la collaborazione tra l’Ente Parco e gli operatori locali, favorendo un sistema di accoglienza capace di valorizzare le risorse ambientali senza comprometterne l’integrità.

Un riconoscimento per il territorio

La conferma della CETS rappresenta un risultato per l’intera comunità pantesca, frutto di un lavoro condiviso tra istituzioni, associazioni e imprese. Il percorso riconosce il ruolo del Parco nazionale nella promozione di un turismo attento all’ambiente e nella costruzione di opportunità di sviluppo compatibili con la tutela degli ecosistemi dell’isola.

Con la nuova programmazione 2026-2030, Pantelleria si prepara dunque a proseguire il cammino avviato negli anni precedenti, puntando sulla sostenibilità come elemento centrale per la gestione dei flussi turistici e la valorizzazione del territorio.



