Volley: mercoledì primo infrasettimanale di stagione ad Altamura per il Marsala Volley

13/10/2026 14:45:00

Non c’è tempo per guardarsi indietro. Archiviata la complessa sfida casalinga contro Busto Arsizio, la Sigel Seap Marsala Volley è già pronta a riaccendere i motori per il primo appuntamento infrasettimanale del campionato di Serie A2 Fineco. Mercoledì 14 ottobre, con fischio d’inizio fissato alle ore 20:30, le biancoazzurre di Coach Dino Guadalupi saranno di scena sul parquet pugliese di Altamura per la terza giornata di Regular Season. Un impegno ravvicinato e cruciale, che giunge nel momento ideale per testare la tenuta mentale e la maturità del gruppo lilibetano. Dopo aver mostrato sprazzi di ottimo gioco ed enormi potenzialità nelle prime due uscite stagionali, la Sigel Seap va alla ricerca di quelle certezze e di quella continuità che possono fare la differenza nei momenti chiave dei set.

La sfida di Altamura rappresenta un vero e proprio banco di prova sul piano dell'attenzione e della gestione dei momenti caldi del match. L'obiettivo primario della spedizione biancoazzurra è chiaro, muovere finalmente la classifica, lasciandosi alle spalle quota zero per dare valore al lavoro svolto quotidianamente in palestra e sbloccare un percorso di crescita che merita di essere coronato dai primi punti stagionali. Con il morale determinato e la voglia di rivalsa, le ragazze di Coach Guadalupi affrontano questo viaggio in terra pugliese coscienti dell'importanza dell'impegno. Serve una prestazione di carattere, grinta e lucidità per imporre il proprio ritmo dal primo all'ultimo pallone.

“Abbiamo subito voltato pagina rispetto alla sconfitta contro Busto Arsizio dichiara il libero lilibetano Luna Cicola. L'infrasettimanale in trasferta ad Altamura ci impone un approccio mentale positivo che va di pari passo con una condizione fisica ed una qualità di gioco che migliora di giorno in giorno. Anche loro, dopo l'ultima sconfitta sono in cerca, di fronte il proprio pubblico, di un risultato positivo. Sarà una bella sfida”. La sfida Panbiscò Leonessa Altamura - Sigel Seap Marsala Volley verrà diretta dal Sig. Giuseppe Resta coadiuvato dal Sig. Christian Palumbo. E’ prevista, con inizio alle ore 20:30 la diretta del match su Dazn con account gratuito e su Youtube.



