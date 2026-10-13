DesTInMed, a Trapani primi passi per la cooperazione tra Sicilia e Tunisia

13/10/2026 10:30:00

Si è concluso nella sede di Sicindustria, a Trapani, il confronto di due giornate tra i partner italiani e tunisini del progetto DesTInMed, di cui il Distretto Turistico Sicilia Occidentale è capofila. Gli incontri hanno permesso di definire le prossime attività e programmare gli interventi previsti nei due territori coinvolti, con particolare riferimento alla Sicilia occidentale e alla regione tunisina di Mahdia.

Il lavoro svolto ha consolidato la collaborazione tra i partner e delineato un cronoprogramma per trasformare gli obiettivi del progetto in opportunità concrete per il turismo e le imprese.

Itinerari turistici sostenibili

Tra le priorità dei prossimi mesi figura la progettazione di percorsi turistici tematici capaci di valorizzare le identità, le risorse culturali e le peculiarità dei territori coinvolti. A questo scopo saranno attivati tavoli tecnici per costruire itinerari in grado di rafforzare l'offerta turistica e promuovere un modello di sviluppo attento alla sostenibilità.

Un Master per formare nuovi professionisti

Il progetto prevede anche la definizione di un Master in Global Sustainable Tourism, promosso dall’Università di Messina in collaborazione con l’istituzione universitaria di Sidi Bou Said e il Ministero del Turismo tunisino. L’iniziativa punta a formare nuove figure professionali e sviluppare competenze specialistiche nel settore del turismo sostenibile, rispondendo alle esigenze di un comparto in evoluzione.

Bando per le imprese turistiche

È attesa a breve la pubblicazione di un bando rivolto alle imprese turistiche siciliane e della regione tunisina di Mahdia. Le aziende selezionate potranno partecipare a un percorso di accompagnamento e assistenza finalizzato allo sviluppo e alla realizzazione di progetti concreti di sostenibilità.

L’obiettivo è sostenere gli operatori nella realizzazione di iniziative innovative e rafforzare la capacità delle imprese di integrare pratiche sostenibili nella propria attività.

Gemellaggi tra aziende siciliane e tunisine

Per la prossima primavera sono previsti gemellaggi tra imprese dei due territori, pensati per favorire lo scambio di esperienze, avviare nuove collaborazioni e costruire proposte turistiche integrate. La cooperazione punta anche a rendere le due destinazioni più attrattive durante tutto l’anno, contribuendo a superare la stagionalità dei flussi turistici.

Promozione sui mercati internazionali

Un'altra linea di intervento riguarda la promozione internazionale. Saranno definite le modalità di partecipazione a un importante appuntamento fieristico, insieme alle altre iniziative di incontro e promozione previste dal progetto. L'obiettivo è dare maggiore visibilità agli itinerari tematici e alle nuove esperienze turistiche sviluppate attraverso la collaborazione tra Sicilia e Tunisia.

La Regione valuta positivamente il progetto

Nel corso del percorso progettuale è arrivato un riscontro positivo dall’Autorità di Gestione della Regione Siciliana, che ha espresso apprezzamento per il lavoro svolto. La valutazione ha evidenziato la regolarità delle attività e delle procedure, l’assenza di difformità rispetto alle previsioni progettuali e il buon andamento complessivo dell’iniziativa.

D’Alì: «Un partenariato forte e coeso»

«Sono state due giornate molto intense e positive – dichiara Rosalia D’Alì, presidente del Distretto Turistico Sicilia Occidentale –. Abbiamo costruito un partenariato forte e coeso, che mette insieme competenze diverse e complementari, una visione condivisa e modalità operative ben definite».

D’Alì sottolinea che il progetto entra adesso nella fase operativa, con un cronoprogramma impegnativo ma accompagnato da entusiasmo e determinazione. La presidente ha inoltre ringraziato tutti i partner che continuano a lavorare e a sostenere l’iniziativa.

Ferlisi: «Adesso servono azioni concrete»

Soddisfazione anche da parte di Salvatore Ferlisi, coordinatore del progetto, che evidenzia il valore del confronto tra partner, istituzioni e operatori del territorio.

«La partecipazione, la qualità degli interventi e soprattutto il confronto tra i partner, le istituzioni e gli operatori del territorio hanno confermato quanto sia forte l’interesse verso un modello di turismo più sostenibile, innovativo e attento alle specificità locali», afferma Ferlisi.

Il coordinatore sottolinea che il prossimo obiettivo sarà tradurre quanto condiviso in iniziative capaci di coinvolgere le imprese, valorizzare i territori e produrre risultati che vadano oltre la durata del progetto. La cooperazione tra Sicilia e Tunisia punta così a consolidare un percorso comune e a creare nuove opportunità di sviluppo turistico ed economico su entrambe le sponde del Mediterraneo.



