Tornado a Marsala e Petrosino: volontari e Protezione Civile portano generi di prima necessità 

13/10/2026 12:47:00

Famiglie che hanno perso la casa, automobili, furgoni e mezzi indispensabili per lavorare. È il bilancio umano e materiale lasciato dal tornado che venerdì scorso ha colpito Marsala e Petrosino, provocando danni ingenti e mettendo in difficoltà numerosi cittadini. Quando si perde un'abitazione e vengono danneggiati anche i mezzi necessari per raggiungere il posto di lavoro, ripartire diventa ancora più difficile.

La solidarietà dell'Orto di Eugenio e i volontari

Nel pomeriggio di domenica, grazie all'impegno degli uomini e dei volontari della Protezione civile, coordinati dal responsabile provinciale Antonio Parrinello, e dei ragazzi dell'associazione Orto di Eugenio, presieduta dal sociologo ambientale Eugenio Piccione, è stata realizzata una raccolta di generi di prima necessità destinati alle famiglie colpite dal maltempo.

All'iniziativa hanno contribuito anche altre associazioni e numerosi cittadini, che hanno risposto all'appello alla solidarietà mettendo a disposizione beni alimentari e altri prodotti essenziali per aiutare chi si trova ad affrontare le conseguenze del violento fenomeno atmosferico.

L'Orto di Eugenio è un progetto di agricoltura sociale, rigenerativa e sintropica nato a Marsala, che promuove l'inclusione e la partecipazione attraverso il rapporto con la terra e la natura. Un'esperienza che, in questa occasione, si è affiancata all'impegno della comunità per sostenere le persone in difficoltà.

Ulteriori aiuti alimentari per Marsala e Petrosino

Intanto, l'Associazione Volontariato e Protezione Civile Marsala ODV, con sede operativa in via Trapani a Marsala, comunica alla cittadinanza e alle amministrazioni comunali di essere disponibile a fornire aiuti alimentari alle famiglie di Marsala e Petrosino colpite dalla tromba d'aria, qualora ve ne fosse necessità.

Le amministrazioni comunali e le persone interessate possono contattare i referenti dell'associazione per segnalare le situazioni di bisogno e concordare gli interventi di sostegno.

Per informazioni e richieste di assistenza sono disponibili i seguenti contatti:

Giorgio Arena: 388 9588281

388 9588281 Antonio Parrinello: 348 2376060

La mobilitazione delle associazioni, dei volontari e dei cittadini prosegue così nel segno della solidarietà, con l'obiettivo di offrire un aiuto concreto alle famiglie che, dopo il tornado, devono affrontare non soltanto i danni materiali, ma anche le difficoltà quotidiane legate alla perdita della casa e degli strumenti necessari per lavorare.



