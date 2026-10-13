Marsala, addio ad Anisoara De Vita, conosciuta e amata da tutti come Anna

13/10/2026 08:53:00

È venuta a mancare in Irlanda, il 6 settembre 2026, Anisoara De Vita, conosciuta da tutti come Anna. Molto conosciuta e amata a Marsala, viene ricordata dai familiari come una ragazza solare e amichevole, capace di farsi voler bene da chiunque avesse la fortuna di conoscerla.

Anna era una delle tre figlie adottate dai coniugi De Vita. Il padre Angelo, scomparso nel 2018, era un noto imprenditore agricolo e coordinatore del gruppo di volontariato GVS. Il suo impegno ha contribuito negli anni all’adozione di tanti bambini a Marsala e in tutta la Sicilia, aiutando molte famiglie ad accoglierli e a costruire insieme un futuro.

Una storia di accoglienza e solidarietà che ha reso la famiglia profondamente conosciuta e stimata in città. In questi giorni di dolore, sono numerosissimi i messaggi di cordoglio e vicinanza che stanno arrivando da amici, conoscenti e dalla comunità marsalese.

I funerali saranno celebrati giovedì 15 ottobre 2026, alle ore 16:00, presso la Chiesa Maria SS. Bambina, in contrada Terrenove a Marsala.