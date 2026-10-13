Alcamo, addio a Giuseppe Bongiorno, aveva 58 anni
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Giuseppe Bongiorno, di 58 anni.
Era nato il 17 Gennaio del 1968. È deceduto ieri presso l’Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo.
La salma sarà traslata in parrocchia mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 10:30.
I funerali saranno celebrati mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 16:00 presso la Basilica Santa Maria Assunta – Chiesa Madre di Alcamo.
Marsala dice addio a Gaspare Vaccari
È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Gaspare Vaccari, di 88 anni. Si è spento serenamente oggi, 12 ottobre 2026. Ne danno il triste annuncio i figli Valentino e Valeria. Gaspare Vaccari era una figura molto...
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Marsala, addio ad Anisoara De Vita, conosciuta e amata da tutti come Anna
È venuta a mancare in Irlanda, il 6 settembre 2026, Anisoara De Vita, conosciuta da tutti come Anna. Molto conosciuta e amata a Marsala, viene ricordata dai familiari come una ragazza solare e amichevole, capace di farsi voler bene da...
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