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Se ne sono andati

Se ne sono andati
13/10/2026 15:14:00

Alcamo, addio a Giuseppe Bongiorno, aveva 58 anni

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791897580-0-alcamo-addio-a-giuseppe-bongiorno-aveva-58-anni.jpg

È venuto a mancare  all’affetto dei suoi cari Giuseppe Bongiorno, di 58 anni.

 

Era nato il 17 Gennaio del 1968. È deceduto ieri presso l’Ospedale San Vito e Santo Spirito di Alcamo.

 

La salma sarà traslata in parrocchia mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 10:30.

 

I funerali saranno celebrati mercoledì 14 ottobre 2026 alle ore 16:00 presso la Basilica Santa Maria Assunta – Chiesa Madre di Alcamo.

 

 

 


Se ne sono andati | 2026-10-12 17:25:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2026/marsala-dice-addio-a-gaspare-vaccari-250.jpg

Marsala dice addio a Gaspare Vaccari

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Gaspare Vaccari, di 88 anni. Si è spento serenamente oggi, 12 ottobre 2026. Ne danno il triste annuncio i figli Valentino e Valeria. Gaspare Vaccari era una figura molto...