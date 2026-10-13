Marsala, dopo il tornado si cercano aule per 16 classi della De Gasperi: sopralluogo al Santa Chiara

13/10/2026 13:20:00

Sono sedici le classi da sistemare dopo i gravissimi danni provocati dal tornado alla scuola Alcide De Gasperi di Terrenove. Il Comune di Marsala sta lavorando per distribuire gli studenti in più strutture e consentire la ripresa delle lezioni nel più breve tempo possibile.

A fare il punto è l’assessore comunale alla Pubblica istruzione Flavio Coppola. Le soluzioni individuate, al momento, sono tre: l’istituto Santa Chiara di Strasatti, alcuni locali comunali di contrada Pastorella e gli spazi disponibili nella sede scolastica di contrada Fornara.

Sei aule disponibili al Santa Chiara

La soluzione più immediata riguarda l’istituto Santa Chiara di Strasatti, dove sono state individuate sei aule potenzialmente utilizzabili.

Nel pomeriggio di oggi, 13 ottobre, è previsto un sopralluogo tecnico per verificare definitivamente l’idoneità dei locali.

Se i controlli daranno esito positivo, si procederà alla formalizzazione dell’accordo e quindi al trasferimento del materiale necessario per le lezioni: banchi, sedie e lavagne Lim.

Sei classi, dunque, potrebbero trovare qui una sistemazione in tempi relativamente rapidi.

L’ipotesi Pastorella

Un secondo fronte riguarda contrada Pastorella, dove esiste un plesso di proprietà del Comune attualmente utilizzato dall’istituto superiore Abele Damiani.

In queste ore si sta lavorando per liberare alcuni locali e renderli disponibili agli studenti della De Gasperi.

Non è ancora definito quante delle sedici classi potranno essere ospitate a Pastorella: la distribuzione definitiva dipenderà dagli spazi effettivamente recuperabili e dalle verifiche tecniche.

Altri spazi a Fornara

Ulteriori aule sono state individuate nella sede dell’istituto in contrada Fornara.

La soluzione che si sta delineando, dunque, non prevede necessariamente il trasferimento di tutti gli studenti in un’unica struttura, ma una sistemazione su più plessi.

È una corsa contro il tempo per restituire una normalità scolastica ai circa trecento studenti della De Gasperi, rimasti senza la loro scuola dopo il tornado del 9 ottobre.

L’edificio di Terrenove è stato pesantemente danneggiato: finestre e infissi divelti, aule devastate, arredi e materiale didattico distrutti. Adesso, mentre proseguono le verifiche sulla struttura e la quantificazione dei danni, la priorità è una sola: trovare un posto alle sedici classi e far ripartire le lezioni il prima possibile.



