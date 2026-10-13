Il tornado a Marsala: l'ANIEF vicino all'istituto De Gasperi-De Vita

13/10/2026 00:20:00

Il sindacato elogia la professionalità e la tempestività dei lavoratori, intervenuti per garantire la sicurezza degli alunni durante l’emergenza.

ANIEF Trapani esprime solidarietà e vicinanza a tutto il personale dell’Istituto comprensivo De Gasperi-De Vita di Marsala, coinvolto nelle conseguenze della tromba marina che ha colpito il territorio.

In una situazione di emergenza, sottolinea il sindacato, le lavoratrici e i lavoratori della scuola hanno dimostrato professionalità, tempestività e senso di responsabilità, intervenendo prontamente per tutelare la sicurezza degli alunni presenti nell’istituto.

La presidente di ANIEF Trapani, professoressa Lidia Ernandez, e il presidente di ANIEF Sicilia, professor Giovanni Portuesi, rinnovano la propria vicinanza al personale scolastico e al dirigente dell’istituto, riconoscendo l’impegno e la dedizione dimostrati in un momento particolarmente delicato.

Dal sindacato arriva anche l’auspicio di una rapida ripresa delle attività didattiche, affinché studenti e docenti possano tornare quanto prima alla normalità e proseguire il percorso educativo. ANIEF Trapani e ANIEF Sicilia ribadiscono così il proprio sostegno a tutto il personale scolastico, protagonista di un intervento improntato alla responsabilità e alla tutela degli studenti.

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Alcamo, aggressione all’ITET Caruso: ANIEF al fianco del personale scolastico

Il sindacato condanna la violenza e offre assistenza legale, psicologica e sindacale alle vittime. Chiesti interventi concreti per garantire la sicurezza nelle scuole.

ANIEF esprime profonda solidarietà ai lavoratori dell’ITET “G. Caruso” di Alcamo, aggrediti venerdì scorso all’interno dell’istituto. Il sindacato condanna fermamente l’episodio, definendolo un atto inaccettabile ai danni di chi opera quotidianamente per garantire il diritto allo studio e la sicurezza degli studenti.

Secondo ANIEF, si tratta di un ulteriore campanello d’allarme rispetto alle condizioni in cui il personale scolastico è spesso chiamato a lavorare, esposto a tensioni e situazioni di rischio che possono compromettere la serenità e la sicurezza degli ambienti educativi.

«Nessuna frustrazione, disagio o divergenza può in alcun modo giustificare un atto di violenza», è la posizione ribadita dal sindacato, che richiama il valore della scuola come luogo di crescita, dialogo e tolleranza, da tutelare per studenti, famiglie e lavoratori.

La richiesta di interventi e tutele

ANIEF si dichiara immediatamente disponibile a garantire alle vittime dell’aggressione supporto legale, psicologico e sindacale. Al tempo stesso, chiede alle istituzioni scolastiche e al Ministero dell’Istruzione e del Merito interventi concreti per rafforzare la sicurezza del personale sul posto di lavoro e attivare tutti i protocolli previsti per la tutela dei dipendenti pubblici.

Il sindacato avverte che la violenza non può diventare una consuetudine all’interno delle scuole e sollecita risposte tempestive per prevenire il ripetersi di episodi analoghi.

Ai lavoratori coinvolti ANIEF rivolge infine gli auguri di una pronta e completa guarigione, confermando la propria vicinanza e disponibilità a sostenerli.



