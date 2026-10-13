Pantelleria: La Francesca propone un ufficio comunale per il centro storico 

13/10/2026 08:33:00

Un ufficio comunale dedicato alla cura del centro storico e del verde urbano, per coordinare gli interventi, programmare le manutenzioni e migliorare la qualità degli spazi pubblici. È la proposta avanzata da Giuseppe La Francesca a Pantelleria, con l’obiettivo di rendere la tutela del territorio una priorità stabile dell’attività amministrativa.

L’iniziativa arriva dopo le polemiche delle ultime settimane e punta a introdurre un modello organizzativo capace di superare una gestione frammentata delle criticità. Secondo La Francesca, la valorizzazione del cuore del paese e la cura del patrimonio verde richiedono una visione di lungo periodo, con responsabilità definite, obiettivi chiari e interventi programmati.

Il centro storico, con le sue strade, le piazze, gli edifici caratteristici e le attività commerciali, rappresenta una parte importante dell’identità dell’isola. Per mantenerlo vivo e fruibile, sottolinea il proponente, non sono sufficienti interventi sporadici, ma occorre garantire continuità nella manutenzione, nel decoro urbano, nell’illuminazione e nella riqualificazione degli spazi pubblici.

La Francesca richiama in particolare la necessità di occuparsi della manutenzione ordinaria anche dopo la conclusione degli importanti lavori attualmente in corso, così da prevenire nuove emergenze ed evitare sprechi di risorse pubbliche.

Accanto al centro storico, la proposta riguarda il verde urbano, dagli alberi alle aiuole, fino ai giardini e alle aree ombreggiate. L’obiettivo è promuovere una gestione programmata, con un censimento delle alberature, interventi di manutenzione, nuove piantumazioni e scelte coerenti con le condizioni climatiche e ambientali dell’isola.

Tra le attività che potrebbero essere affidate al nuovo ufficio figurano la predisposizione di un piano per il centro storico e di un piano pluriennale del verde, la definizione di un calendario annuale degli interventi, la raccolta delle segnalazioni dei cittadini e il coordinamento tra i settori comunali interessati, dai lavori pubblici all’urbanistica, dall’ambiente al turismo.

La proposta prevede inoltre un rendiconto periodico delle attività svolte e delle risorse impiegate, in modo da rendere verificabili i risultati raggiunti. L’istituzione dell’ufficio, precisa La Francesca, non comporterebbe necessariamente la creazione di una nuova struttura complessa: l’amministrazione potrebbe valutare anche il coordinamento del personale già in servizio, purché siano garantite competenze adeguate e risorse sufficienti.

La cura degli spazi pubblici, nelle intenzioni del proponente, potrebbe avere ricadute anche sulla vivibilità dei quartieri, sulle attività commerciali e sull’attrattività turistica. Un centro storico valorizzato e un verde urbano ben mantenuto contribuirebbero infatti a rendere più accoglienti i luoghi di incontro e a preservare il patrimonio paesaggistico e culturale di Pantelleria. «Ringraziando per lo spazio concessomi, mi auguro che tale proposta possa essere meritevole di attenzione», conclude Giuseppe La Francesca, auspicando che l’iniziativa possa essere presa in considerazione dall’amministrazione comunale.



