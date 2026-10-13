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Politica
13/10/2026 19:22:00

Forza Italia, Minardo rilancia il cambiamento in Sicilia. E blinda Schifani

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791912291-0-forza-italia-minardo-rilancia-il-cambiamento-in-sicilia-e-blinda-schifani.jpg

ll cambiamento di Forza Italia in Sicilia va avanti, ma senza mettere in discussione il governo regionale guidato da Renato Schifani. 

 

È il messaggio lanciato da Nino Minardo, commissario regionale del partito, dopo l’incontro con il segretario nazionale Antonio Tajani, che ha incoraggiato la dirigenza siciliana a proseguire nel percorso di rinnovamento.

 

Minardo parla di una spinta ulteriore, ma anche di una responsabilità politica che accompagna il lavoro avviato nell’Isola. L’obiettivo è guardare al futuro, valorizzando i risultati raggiunti e, allo stesso tempo, aprendo il partito a nuove energie e nuovi protagonisti.

 

«È un percorso necessario», sottolinea il commissario regionale, che ribadisce la volontà di proseguire sulla strada del rinnovamento, rafforzando la presenza di Forza Italia in Sicilia e ampliando la partecipazione alla vita politica del partito.

 

Accanto all’apertura a nuove figure, tuttavia, c’è la conferma della linea sul governo regionale. Minardo richiama infatti gli impegni assunti con i siciliani e sostiene la necessità che l’esecutivo guidato da Renato Schifani continui la propria azione amministrativa.

 

«Il governo regionale guidato da Renato Schifani deve proseguire nella propria azione nel rispetto degli impegni assunti con i siciliani», afferma.

Il messaggio tiene insieme due piani: da una parte il rinnovamento interno di Forza Italia, dall’altra la continuità dell’esperienza di governo. 

Una posizione che punta a coniugare il cambiamento della classe dirigente con la stabilità politica dell’esecutivo regionale.

 

L’incoraggiamento di Tajani rappresenta, nelle parole di Minardo, un sostegno al percorso avviato in Sicilia. 









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