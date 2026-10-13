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» Native
13/10/2026 08:57:00

Studio Bellan cresce ancora: inaugurata nuova sede a Pantelleria

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791874950-0-studio-bellan-cresce-ancora-inaugurata-nuova-sede-a-pantelleria.jpg

Lo studio di consulenza aziendale, attivo da oltre 25 anni e tra le realtà più strutturate della provincia di Trapani, rafforza la propria presenza sul territorio. Il dott. Bellan: «Vogliamo essere fisicamente presenti dove lavorano i nostri assistiti».

Studio Bellan continua a crescere e apre una sede stabile a Pantelleria, in Via Bari 1, con due dipendenti dedicati alle imprese e ai professionisti dell'isola.

Una scelta che conferma il percorso di crescita dello studio, nato a Marsala oltre 25 anni fa e diventato negli anni una delle realtà più strutturate della provincia di Trapani nel campo della consulenza fiscale e aziendale.

«Per un imprenditore è importante sapere di poter contare su professionisti preparati, ma anche su persone che conoscono il territorio e che può incontrare di persona.», spiega il dott. Bellan.
 

«L'apertura di Pantelleria fa parte di un progetto più ampio di rafforzamento della nostra presenza nella provincia di Trapani. Il nostro modo di lavorare è sempre stato questo: vogliamo essere fisicamente presenti dove si trovano i nostri assistiti. Ecco perché abbiamo deciso di investire in una sede fissa a Pantelleria, con due dipendenti presenti stabilmente sull'isola».

Oltre 25 anni di crescita e un team di 20 professionisti
Oggi Studio Bellan conta circa 20 consulenti e professionisti, con competenze che vanno dalla contabilità alla consulenza fiscale, dalla gestione aziendale alla finanza agevolata, fino al controllo di gestione e alla consulenza societaria.
Una struttura che permette agli imprenditori di trovare diverse competenze specialistiche all'interno dello stesso studio, senza dover cercare ogni volta un consulente diverso.
«Le esigenze delle aziende sono cambiate molto negli ultimi anni», prosegue il dott. Bellan. «Oggi un imprenditore non ha bisogno soltanto di qualcuno che si occupi della contabilità e delle dichiarazioni. Ha bisogno di capire come gestire meglio la propria azienda, ridurre i costi dove possibile, pianificare gli investimenti e conoscere le opportunità di finanziamento disponibili».


Un punto di riferimento stabile per le imprese di Pantelleria 
«Vogliamo che anche gli imprenditori dell'isola possano avere accesso a un team di specialisti, senza rinunciare alla comodità di uno studio vicino alla propria attività», conclude Bellan.
Con questa apertura, Studio Bellan prosegue il proprio percorso di espansione, puntando su un modello che unisce esperienza, specializzazione e presenza sul territorio.

La nuova sede si trova in Via Bari 1, Pantelleria.

Per maggiori informazioni: www.studiobellan.it
 

(Articolo sponsorizzato scritto in collaborazione con il committente. Per info scrivi a marketing@rmc101srl.it









Native | 13/10/2026
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