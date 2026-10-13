Marsala: scontro tra auto e moto tra via Mazzini e via dello Sbarco: ferito un giovane

13/10/2026 18:10:00

È di un giovane ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 17, all’incrocio tra via Mazzini e via dello Sbarco, a Marsala. Coinvolti nello scontro un’autovettura e una moto.

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che viaggiava sul mezzo a due ruote, soccorso inizialmente da alcuni passanti. In attesa dell’arrivo dei sanitari, alcuni cittadini lo hanno messo in sicurezza sull’asfalto. Il giovane è rimasto vigile ed è stato raggiunto dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza per prestargli le prime cure.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.



