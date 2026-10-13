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Cronaca

» Incidenti
13/10/2026 18:10:00

Marsala: scontro tra auto e moto tra via Mazzini e via dello Sbarco: ferito un giovane

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/marsala-scontro-tra-auto-e-moto-tra-via-mazzini-e-via-dello-sbarco-ferito-un-giovane-450.jpg

È di un giovane ferito il bilancio dell’incidente stradale che si è verificato intorno alle 17, all’incrocio tra via Mazzini e via dello Sbarco, a Marsala. Coinvolti nello scontro un’autovettura e una moto.

 

Ad avere la peggio è stato il ragazzo che viaggiava sul mezzo a due ruote, soccorso inizialmente da alcuni passanti. In attesa dell’arrivo dei sanitari, alcuni cittadini lo hanno messo in sicurezza sull’asfalto. Il giovane è rimasto vigile ed è stato raggiunto dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza per prestargli le prime cure.

 

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, che sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.









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