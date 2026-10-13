Marsala: scivola con la moto tra via Mazzini e via dello Sbarco: ferito un giovane

13/10/2026 18:10:00

Un giovane è rimasto ferito intorno alle 17, all’incrocio tra via Mazzini e via dello Sbarco, a Marsala, dopo una scivolata in moto.

Il ragazzo che viaggiava sul mezzo a due ruote ha perso il controllo finendo rovinosamente sull'asfalto, e si e fatto male ad un polso. In attesa dell’arrivo dei sanitari, alcuni cittadini lo hanno messo in sicurezza sull’asfalto. Il giovane è rimasto vigile ed è stato raggiunto dal personale del 118, intervenuto con un’ambulanza per prestargli le prime cure.

Sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale. Il giovane si trova ancora in ospedale per gli accertamenti e i dovuti controlli, ma non ha nulla di preoccupante.



