Tornado, a Petrosino avviata la rimozione dei detriti
Proseguono a Petrosino gli interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dal tornado del 9 ottobre. Il Comune ha avviato le operazioni urgenti per la rimozione dei detriti e degli alberi abbattuti e ha incontrato tecnici e professionisti per fare chiarezza sulle procedure da seguire per segnalare i danni e presentare le richieste di risarcimento.
Rimozione dei detriti e messa in sicurezza
Due le priorità dell’amministrazione comunale: ripristinare le condizioni di sicurezza sul territorio e sostenere i cittadini nella gestione delle conseguenze del maltempo.
Sono state avviate le operazioni in somma urgenza per rimuovere detriti e alberi abbattuti, conferire i materiali raccolti e mettere in sicurezza le aree interessate, a tutela della pubblica e privata incolumità.
È stato inoltre attivato un centro temporaneo di raccolta, che ha consentito di riprendere il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.
Incontro con la Protezione civile sulle richieste di risarcimento
Nell’aula consiliare del Comune, si è svolto un incontro con la Protezione civile rivolto a tecnici e professionisti. Al centro del confronto, il quadro procedurale per la segnalazione dei danni subiti da cittadini e proprietari e le modalità per presentare le richieste di risarcimento, nel rispetto delle disposizioni degli organi competenti.
I contatti per segnalare situazioni di pericolo
Per segnalare detriti, alberi abbattuti o altre situazioni di pericolo che richiedono interventi di rimozione e messa in sicurezza, i cittadini possono contattare il Comune ai seguenti recapiti:
- Telefono: 0923 731725
- Cellulare: 349 8745283
- Email: emergenzatornado@comune.petrosino.tp.it
Anastasi: «La Regione dichiari lo stato di calamità»
«Siamo impegnati su due fronti: intervenire subito per eliminare le situazioni di pericolo e accompagnare cittadini e attività colpite nel percorso necessario per segnalare i danni e richiedere i risarcimenti», dichiara il sindaco Giacomo Anastasi.
Il primo cittadino sollecita inoltre la Regione Siciliana a procedere con urgenza alla dichiarazione dello stato di calamità, attraverso l’apposita delibera, e ad attivare le misure necessarie per garantire le risorse utili ad affrontare le conseguenze del tornado.
Il Comune continuerà a portare avanti gli interventi urgenti e le attività di coordinamento attraverso il Centro operativo comunale (Coc), in raccordo con la Protezione civile e gli altri enti competenti. Rendi il titolo più incisivoSepara danni e situazioni di pericolo
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