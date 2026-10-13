Tornado, a Petrosino avviata la rimozione dei detriti

13/10/2026 17:29:00

Proseguono a Petrosino gli interventi per fronteggiare l’emergenza provocata dal tornado del 9 ottobre. Il Comune ha avviato le operazioni urgenti per la rimozione dei detriti e degli alberi abbattuti e ha incontrato tecnici e professionisti per fare chiarezza sulle procedure da seguire per segnalare i danni e presentare le richieste di risarcimento.

Rimozione dei detriti e messa in sicurezza

Due le priorità dell’amministrazione comunale: ripristinare le condizioni di sicurezza sul territorio e sostenere i cittadini nella gestione delle conseguenze del maltempo.

Sono state avviate le operazioni in somma urgenza per rimuovere detriti e alberi abbattuti, conferire i materiali raccolti e mettere in sicurezza le aree interessate, a tutela della pubblica e privata incolumità.

È stato inoltre attivato un centro temporaneo di raccolta, che ha consentito di riprendere il servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta.

Incontro con la Protezione civile sulle richieste di risarcimento

Nell’aula consiliare del Comune, si è svolto un incontro con la Protezione civile rivolto a tecnici e professionisti. Al centro del confronto, il quadro procedurale per la segnalazione dei danni subiti da cittadini e proprietari e le modalità per presentare le richieste di risarcimento, nel rispetto delle disposizioni degli organi competenti.

I contatti per segnalare situazioni di pericolo

Per segnalare detriti, alberi abbattuti o altre situazioni di pericolo che richiedono interventi di rimozione e messa in sicurezza, i cittadini possono contattare il Comune ai seguenti recapiti:

Telefono: 0923 731725

0923 731725 Cellulare: 349 8745283

349 8745283 Email: emergenzatornado@comune.petrosino.tp.it

Anastasi: «La Regione dichiari lo stato di calamità»

«Siamo impegnati su due fronti: intervenire subito per eliminare le situazioni di pericolo e accompagnare cittadini e attività colpite nel percorso necessario per segnalare i danni e richiedere i risarcimenti», dichiara il sindaco Giacomo Anastasi.

Il primo cittadino sollecita inoltre la Regione Siciliana a procedere con urgenza alla dichiarazione dello stato di calamità, attraverso l’apposita delibera, e ad attivare le misure necessarie per garantire le risorse utili ad affrontare le conseguenze del tornado.

Il Comune continuerà a portare avanti gli interventi urgenti e le attività di coordinamento attraverso il Centro operativo comunale (Coc), in raccordo con la Protezione civile e gli altri enti competenti. Rendi il titolo più incisivoSepara danni e situazioni di pericolo



