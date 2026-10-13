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» Dai Comuni
13/10/2026 13:55:00

Tornado a Marsala, danni per 11 milioni di euro. Sette case inagibili

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791892774-0-tornado-a-marsala-danni-per-11-milioni-di-euro-sette-case-inagibili.jpg

Undici milioni di euro. È questa, al momento, la prima stima dei danni provocati dal tornado che il 9 ottobre ha colpito il versante sud di Marsala. Una cifra ancora provvisoria, perché la ricognizione non è conclusa e mancano diversi elementi da quantificare.

A fornire il dato è stato il vicesindaco di Marsala Salvatore Vullo, intervenuto a Il Volatore su RMC 101.

Il conto, per adesso, si divide soprattutto tra scuola e palestra, abitazioni private e aziende vitivinicole.

 

Sei milioni per scuola e palestra

 

La voce più pesante riguarda gli edifici scolastici colpiti dal tornado.

Secondo la prima ricognizione del Comune, i danni alla scuola Alcide De Gasperi e alla palestra ammontano complessivamente a circa 6 milioni di euro.

È qui che si concentra oltre la metà della stima complessiva. L’istituto di Terrenove è stato investito direttamente dal vortice mentre all’interno si trovavano gli alunni e ha riportato danni gravissimi a infissi, coperture, arredi e strutture.

Nel frattempo il Comune sta lavorando per trovare una sistemazione alle 16 classi rimaste senza sede.

 

Circa 60 abitazioni danneggiate

 

Pesante anche il bilancio per le case.

Le abitazioni interessate dai danni sarebbero circa 60. Di queste, sette sono attualmente inagibili.

Le famiglie che non possono rientrare nelle proprie case sono state sistemate, almeno in questa prima fase, in residence e strutture alberghiere.

La stima economica dei danni agli immobili privati è di circa 3 milioni e mezzo di euro.

 

Oltre un milione di danni alle cantine

 

A questa cifra si aggiungono i danni subiti dalle attività produttive, in particolare dalle cantine, per un importo che supera al momento il milione di euro.

È sommando queste principali voci – circa 6 milioni per scuola e palestra, 3,5 milioni per le abitazioni e oltre un milione per le cantine – che il Comune arriva alla prima valutazione di circa 11 milioni di euro.

 

Una cifra destinata a cambiare

 

Vullo ha però precisato che si tratta ancora di una ricognizione incompleta.

Mancano ulteriori verifiche e altre tipologie di danno devono ancora essere quantificate. La cifra degli 11 milioni, dunque, non rappresenta il bilancio definitivo ma una prima fotografia economica dell’emergenza.

E mentre proseguono sopralluoghi, perizie e verifiche di agibilità, diventa sempre più chiaro il peso che il tornado ha lasciato dietro di sé: non soltanto case scoperchiate e una scuola devastata, ma un conto economico che, già nelle prime stime, è a otto cifre.









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