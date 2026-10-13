Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Mafia a Petrosino
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
13/10/2026 21:00:00

Ad Alcamo Marina i lavori per un nuovo marciapiede al Lungomare Falcetta e Apuzzo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791918032-0-ad-alcamo-marina-i-lavori-per-un-nuovo-marciapiede-al-lungomare-falcetta-e-apuzzo.jpg

Sono iniziati ad Alcamo Marina i lavori di riqualificazione, manutenzione e sistemazione della viabilità che prevedono la realizzazione di un nuovo tratto di marciapiede lungo via Salvatore Falcetta e via Carmine Apuzzo. L'intervento, dal costo complessivo di 150 mila euro, riguarda il tratto compreso tra la rotatoria della strada provinciale 55 e il civico 15, in direzione Balestrate, ed è finalizzato a migliorare la sicurezza stradale e la fruibilità del lungomare.

Un percorso pedonale protetto di 225 metri

Il progetto prevede la costruzione di un marciapiede sul lato nord della carreggiata, accompagnato da un passaggio pedonale protetto attraverso dissuasori e barriere con un adeguato grado di contenimento. Il nuovo percorso si estenderà per 225 metri, in un tratto individuato dall'amministrazione comunale tra quelli meno sicuri della zona.

«Il nuovo marciapiede e il contiguo passaggio pedonale protetto con dissuasori e barriere sarà realizzato a nord della carreggiata del lungomare Apuzzo e Falcetta», spiega il vicesindaco con delega ai Lavori pubblici, Alberto Donato.

L'obiettivo, sottolinea Donato, è mettere in sicurezza il tratto stradale compreso tra il soprappasso nei pressi dello svincolo della provinciale 55 e il civico 15, garantendo maggiori tutele sia ai pedoni sia agli automobilisti.

Viabilità modificata durante il cantiere

Per consentire l'esecuzione dei lavori sono stati istituiti il restringimento della carreggiata e il divieto di sosta su entrambi i lati di via Salvatore Falcetta e via Carmine Apuzzo, nel tratto compreso tra via Barracuda e il civico 15.

Le limitazioni resteranno in vigore fino al 31 gennaio 2027 e, comunque, fino al completamento degli interventi. Gli automobilisti sono quindi invitati a prestare attenzione alla segnaletica presente nell'area interessata dal cantiere.

Le opere per la raccolta delle acque piovane

Il progetto comprende anche interventi sul sistema di drenaggio stradale. È prevista la realizzazione di una caditoia per lo smaltimento delle acque meteoriche sul lato della ferrovia, senza modificare l'attuale sistema di raccolta.

Sarà inoltre sostituita la cunetta lisciata in cemento esistente, sulla quale verrà costruito il nuovo marciapiede, con una cunetta prefabbricata in cemento larga 40 centimetri.

Il finanziamento e l'impresa esecutrice

La copertura finanziaria dell'opera è garantita dal GALP Golfi di Castellammare e Carini. I lavori sono stati affidati alla V&V Costruzioni Srl di Alcamo.

L'intervento punta così a migliorare la percorribilità di un tratto del lungomare di Alcamo Marina, con particolare attenzione alla protezione dei pedoni e alla sicurezza della circolazione.









Native | 13/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791874950-0-studio-bellan-cresce-ancora-inaugurata-nuova-sede-a-pantelleria.jpg

Studio Bellan cresce ancora: inaugurata nuova sede a Pantelleria

Native | 10/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/22-09-2026/1790061602-0-agriturismo-case-di-latomie-e-olio-centonze-ospitalita-natura-ed-olio-a-selinunte.jpg

Agriturismo Case di Latomie e Olio Centonze: ospitalità, natura ed...

Native | 09/10/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/09-10-2026/1791540238-0-canino-srl-sb-cerca-un-consulente-software-un-programmatore-e-un-profilo-gestionale.jpg

Canino Srl SB cerca un consulente software, un programmatore e un profilo...