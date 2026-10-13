"Trapani e dintorni": un viaggio tra storia e sapori al Museo "Pepoli" e al Museo "Lilibeo"

13/10/2026 11:30:00

La Sicilia occidentale raccontata attraverso la sua storia millenaria, le culture che l’hanno attraversata e i sapori che ne custodiscono l’identità.

È il filo conduttore di “Trapani e dintorni. Gente, culture e cucina”, il volume edito da Villaggio Letterario che sarà presentato il 16 ottobre al Museo regionale Agostino Pepoli di Trapani e il 17 ottobre al Museo archeologico regionale Lilibeo di Marsala. Entrambi gli appuntamenti inizieranno alle 17.

Il libro racconta un territorio che, nel corso dei secoli, è stato crocevia di rotte commerciali, migrazioni e incontri tra civiltà. Un mosaico di tradizioni, testimonianze storiche e patrimoni culturali che hanno contribuito a definire l’identità della Sicilia occidentale, senza trascurare la cucina, espressione delle contaminazioni avvenute nel tempo.

Curato da Valerio Agnesi, Anna Russolillo e Maria Oliveri, il volume raccoglie 27 capitoli firmati da 19 autori, che affrontano il territorio da prospettive e con competenze differenti. L’obiettivo è ricostruire il legame tra comunità, luoghi e culture che hanno plasmato questa parte dell’Isola.

Il primo appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre al Museo Pepoli di Trapani. Dopo i saluti della direttrice Anna Maria Parrinello e del sindaco Giacomo Tranchida, introdurrà l’incontro Valerio Agnesi, professore emerito dell’Università di Palermo.

Interverranno Lina Novara, storica dell’arte; Angelo Troia, professore dell’Università di Palermo; Salvatore Surdo, naturalista; Attilio Carapezza, presidente della Società Siciliana di Scienze Naturali; Franco Foresta Martin, giornalista scientifico; e Anna Abbate, archeologa.

Il secondo incontro si terrà sabato 17 ottobre al Museo archeologico regionale Lilibeo di Marsala. Porteranno i saluti la direttrice Anna Occhipinti e la sindaca Andreana Patti. V

alerio Agnesi e Franco Foresta Martin introdurranno la presentazione.

Sono previsti gli interventi di Maria Grazia Griffo, funzionaria del Parco archeologico di Lilibeo; Violetta Isaia, presidente dell’Associazione Amici del Parco archeologico di Marsala; Salvatore Surdo; Lina Novara; Massimo Brizzi, giornalista; Aldo Messina, medico; e Vita Montalto, esperta in turismo integrato.

Il volume è il settimo titolo della collana “Gente, cultura e cucina”, dedicata ai territori di Sicilia e Campania.

Il progetto editoriale punta a valorizzare luoghi abitati fin dalla Preistoria e divenuti, nel corso dei millenni, protagonisti di scambi commerciali, migrazioni e intrecci culturali.

La scelta dei due musei sottolinea il legame tra ricerca storica e divulgazione. «La presentazione del volume si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale da noi promosse per far conoscere la storia e l’identità del territorio di Trapani, largamente rappresentata nel nostro percorso espositivo», afferma Anna Maria Parrinello, direttrice del Museo Pepoli.

Anche Anna Occhipinti, direttrice del Parco archeologico regionale Lilibeo, evidenzia il valore dell’iniziativa: «È con grande piacere che mettiamo a disposizione la nostra struttura museale per la presentazione di un volume che entra nel cuore del nostro territorio. Il nostro lavoro è divulgare cultura a 360 gradi ed eventi come questo contribuiscono a raggiungere il nostro obiettivo».

Due appuntamenti per riscoprire la Sicilia occidentale attraverso le tracce lasciate dalle civiltà, le tradizioni delle comunità e una cucina che conserva la memoria degli incontri tra popoli. Un racconto che restituisce alla storia locale la sua dimensione mediterranea.



