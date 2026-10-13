Presentazione del libro “Trapani e dintorni. Gente, culture e cucina” a Trapani e Marsala

13/10/2026 16:18:00

Come si è formata l'identità della Sicilia occidentale? Quali tracce hanno lasciato i popoli che, nei secoli, hanno attraversato questo territorio? E quanto di quella storia sopravvive ancora oggi nelle tradizioni, nella cultura e nella cucina?

A queste domande prova a rispondere “Trapani e dintorni. Gente, culture e cucina”, il nuovo volume edito da Villaggio Letterario, che sarà presentato in due appuntamenti: venerdì 16 ottobre al Museo Pepoli di Trapani e sabato 17 ottobre al Museo Archeologico Lilibeo di Marsala, entrambi alle ore 17.

Il libro, curato da Valerio Agnesi, Anna Russolillo e Maria Oliveri, raccoglie 27 capitoli firmati da 19 autori. Un lavoro corale che ricostruisce la storia di un territorio da sempre al centro delle rotte del Mediterraneo, attraverso le testimonianze archeologiche, le tradizioni culturali e gastronomiche e le vicende delle comunità che lo hanno abitato.

Un territorio raccontato attraverso storia, culture e cucina

Dalla Preistoria ai secoli delle grandi rotte commerciali, la Sicilia occidentale è stata luogo di incontro tra civiltà diverse. Popoli, merci, conoscenze e abitudini hanno attraversato questa parte dell'Isola, contribuendo a definirne l'identità.

Il volume affronta questa storia da prospettive differenti, mettendo in relazione i luoghi, le comunità e le tradizioni. Anche la cucina diventa una chiave di lettura del territorio, perché nei piatti e nelle consuetudini alimentari si riconoscono ancora le tracce degli scambi culturali avvenuti nel tempo.

Trapani e dintorni è il settimo volume della collana “Gente, cultura e cucina”, dedicata ai territori della Sicilia e della Campania.

Il 16 ottobre la presentazione al Museo Pepoli di Trapani

Il primo appuntamento è in programma venerdì 16 ottobre, alle 17, al Museo Regionale Agostino Pepoli di Trapani.

Ad aprire l'incontro saranno i saluti della direttrice Anna Maria Parrinello e del sindaco Giacomo Tranchida. L'introduzione sarà affidata a Valerio Agnesi, professore emerito dell'Università di Palermo.

Interverranno Lina Novara, storica dell'arte; Angelo Troia, docente dell'Università di Palermo; Salvatore Surdo, naturalista; Attilio Carapezza, presidente della Società Siciliana di Scienze Naturali; Franco Foresta Martin, giornalista scientifico, e Anna Abbate, archeologa.

«La presentazione del volume si inserisce nelle attività di valorizzazione del patrimonio storico e culturale da noi promosse per far conoscere la storia e l'identità del territorio di Trapani, largamente rappresentato nel nostro percorso espositivo», sottolinea la direttrice Anna Maria Parrinello.

Il 17 ottobre il libro arriva al Museo Lilibeo di Marsala

Il giorno successivo, sabato 17 ottobre alle 17, la presentazione si sposterà al Museo Archeologico Regionale Lilibeo di Marsala, sede del Parco archeologico e luogo che custodisce importanti testimonianze della città antica.

Dopo i saluti della direttrice Anna Occhipinti e della sindaca Andreana Patti, introdurranno l'incontro Valerio Agnesi e Franco Foresta Martin.

Sono previsti gli interventi di Maria Grazia Griffo, funzionaria del Parco Archeologico di Lilibeo; Violetta Isaia, presidente dell'Associazione Amici del Parco Archeologico di Marsala; Salvatore Surdo; Lina Novara; Massimo Brizzi, giornalista; Aldo Messina, medico, e Vita Montalto, esperta in turismo integrato.

«È con grande piacere che mettiamo a disposizione la nostra struttura museale per la presentazione di un volume che entra nel cuore del nostro territorio», afferma Anna Occhipinti. «Il nostro lavoro è divulgare cultura a 360 gradi ed eventi come questo contribuiscono a raggiungere il nostro obiettivo».



