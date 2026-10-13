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Cronaca
13/10/2026 09:16:00

Tornado a Marsala e Petrosino: UniCredit attiva aiuti per famiglie e imprese 

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/tornado-a-marsala-e-petrosino-unicredit-attiva-aiuti-per-famiglie-e-imprese-450.jpg

UniCredit ha attivato un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di famiglie e imprese di Marsala e Petrosino colpite dal tornado e delle isole Eolie che hanno subito danni a causa dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi.

 

Tra le misure previste figura una moratoria di 12 mesi sulle rate dei mutui, con modalità differenti in base alla tipologia di cliente. La sospensione riguarda i mutui ipotecari e chirografari delle imprese con sede legale o operativa nelle zone interessate e i mutui ipotecari dei clienti privati residenti nei territori danneggiati.

Per accedere alla sospensione dei pagamenti, la richiesta dovrà essere presentata entro il 31 ottobre 2026.

 

La banca ha previsto inoltre la possibilità di ottenere prestiti a tassi e condizioni agevolate, destinati sia alle imprese sia ai privati colpiti dall’emergenza.

Le filiali UniCredit presenti sul territorio sono a disposizione per fornire informazioni sulle procedure da seguire per richiedere la sospensione delle rate e per conoscere le altre misure di sostegno disponibili.

 

«A conferma della vicinanza ai territori in cui opera, UniCredit ha reso disponibile un pacchetto di interventi straordinari a sostegno di quelle realtà del territorio siciliano che hanno subito danni a causa del maltempo: una prima e rapida risposta per aiutare imprese e famiglie ad affrontare questa situazione di emergenza», ha dichiarato Salvatore Malandrino, Regional Manager Sicilia di UniCredit.









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