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Cronaca
13/10/2026 16:09:00

Mazara, ancora violenza in centro: rissa tra ragazzini in piazza Mokarta

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791900577-0-mazara-ancora-violenza-in-centro-rissa-tra-ragazzini-in-piazza-mokarta.jpg

Ancora scene di violenza nel centro storico di Mazara del Vallo. Questa volta è piazza Mokarta a fare da teatro a una rissa che ha coinvolto decine di giovanissimi, soprattutto ragazzine.

 

A documentare quanto accaduto è un video girato da una cittadina. Nelle immagini si vedono gruppi di adolescenti che si affrontano tra spintoni, schiaffi e urla, mentre altri ragazzi assistono alla scena.

 

Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite, né se qualcuno sia rimasto ferito.

 

Sono scene di malamovida che tornano a ripetersi nel centro storico di Mazara, dove i residenti segnalano da tempo episodi di violenza e comportamenti fuori controllo, soprattutto nelle ore serali.

 

L'ennesimo episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di maggiori controlli nelle piazze frequentate dai giovanissimi.









Native | 13/10/2026
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