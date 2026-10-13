Mazara, ancora violenza in centro: rissa tra ragazzini in piazza Mokarta
Ancora scene di violenza nel centro storico di Mazara del Vallo. Questa volta è piazza Mokarta a fare da teatro a una rissa che ha coinvolto decine di giovanissimi, soprattutto ragazzine.
A documentare quanto accaduto è un video girato da una cittadina. Nelle immagini si vedono gruppi di adolescenti che si affrontano tra spintoni, schiaffi e urla, mentre altri ragazzi assistono alla scena.
Non è chiaro cosa abbia scatenato la lite, né se qualcuno sia rimasto ferito.
Sono scene di malamovida che tornano a ripetersi nel centro storico di Mazara, dove i residenti segnalano da tempo episodi di violenza e comportamenti fuori controllo, soprattutto nelle ore serali.
L'ennesimo episodio riporta l'attenzione sulla sicurezza e sulla necessità di maggiori controlli nelle piazze frequentate dai giovanissimi.
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