Marsala, è psicosi furti: ronde, caccia all’uomo e paura. Ma cosa dicono i dati sulla criminalità?

13/10/2026 06:00:00

Dalla notte di via Salemi alle ronde, Marsala vive una stagione di paura che rischia di trasformarsi in giustizia fai da te. Ma cosa dicono davvero i numeri sulla sicurezza? E perché la percezione dei cittadini corre più veloce delle statistiche?

A Marsala, ormai, non c’è soltanto un problema di furti. C’è un problema di paura. E quando la paura prende il sopravvento, succede che una strada si blocca, un B&B viene circondato da centinaia di persone, le ambulanze fanno fatica a passare e una città intera rischia di scambiare il sospetto per una sentenza.

La serata di domenica in via Salemi, con la folla radunata davanti a una struttura ricettiva dove si trovava un uomo ritenuto da molti coinvolto nei furti delle ultime settimane, è stata la fotografia più nitida di questo clima. Due ore di tensione, urla, rabbia, viabilità paralizzata, polizia e carabinieri in affanno, e una comunità che ha mostrato tutta la sua esasperazione.

Ma quella di via Salemi non è stata una fiammata improvvisa. È il punto di arrivo, o forse il punto più alto, di settimane in cui nella zona sud di Marsala si sono accumulati furti, tentativi di intrusione, segnalazioni, video, post social, allarmismi e anche la caccia all'uomo che c'è stata e un pericoloso desiderio di “farsi giustizia” da soli.

Via Salemi, la notte in cui la paura ha superato il confine

Domenica sera tutto è precipitato in poche ore. Prima la segnalazione di una donna, poi l’attenzione concentrata su un uomo rimasto all’interno di un B&B. Intorno, una folla sempre più numerosa, richiamata anche dal tam tam dei social network, si è radunata davanti alla struttura chiedendo che quell’uomo venisse fatto uscire.

La strada è rimasta bloccata per circa due ore. Un’arteria importante della città si è trasformata in un imbuto, con disagi pesanti al traffico e, soprattutto, con problemi anche per il transito dei mezzi di soccorso diretti in ospedale. Non esattamente un dettaglio.

Sul posto sono intervenute diverse pattuglie della polizia, dei carabinieri e della polizia municipale. La situazione si è sbloccata soltanto alle 21:55, quando gli agenti sono riusciti a portare via l’uomo. Solo allora la folla ha iniziato lentamente a disperdersi.

Resta un punto essenziale: le segnalazioni dei cittadini e la pressione della folla non costituiscono una prova di responsabilità. E questo, in uno Stato di diritto, dovrebbe essere il punto da cui partire, non l’ultima nota in fondo alla cronaca.

Non è un episodio isolato: la zona sud vive da settimane un’escalation

Via Salemi è solo l’episodio più eclatante di una tensione che cresce da settimane, soprattutto nella zona sud della città. Strasatti, Ventrischi, contrada San Silvestro, contrada Ciancio: è lì che l’allarme si è fatto più forte, alimentato da furti, tentativi di intrusione e dalla sensazione diffusa che i controlli non bastino.

Nel fine settimana, per esempio, a Ventrischi sono stati segnalati almeno due episodi distinti. Sabato notte, intorno alle due, alcuni ignoti avrebbero tentato di entrare nell’abitazione di una donna che vive da sola. Sono stati allertati i vicini, poi i carabinieri, ma i sospetti sono fuggiti per i campi.

Domenica sera, a poche centinaia di metri di distanza, un altro tentativo di intrusione sarebbe stato sventato grazie all’attenzione di alcuni residenti, che avrebbero notato delle torce elettriche in movimento in posizioni sospette. Anche in questo caso sono intervenute le forze dell’ordine, senza però riuscire a fermare nessuno.

Sono racconti che, in un territorio già nervoso finiscono per somigliarsi tutti. E così ogni rumore diventa un allarme, ogni auto che rallenta diventa sospetta, ogni presenza notturna rischia di essere letta come minaccia.

Il tema delle ronde: tra autodifesa, sfiducia e pericolose scorciatoie

Ed è qui che entra in scena l’altro fenomeno di queste settimane: le ronde notturne. Secondo diverse segnalazioni, sarebbero due o forse tre i gruppi di cittadini che si sono organizzati per controllare case, strade, terreni e abitazioni nelle contrade più esposte. Si parla di una sessantina di persone coinvolte.

L’idea, nelle intenzioni di chi partecipa, è quella di proteggere il territorio. Ma il confine tra vigilanza spontanea e giustizia privata è sottilissimo. E i fatti del weekend lo dimostrano.

Tra San Silvestro e Ciancio, nei pressi del semaforo, alcuni cittadini avrebbero fermato un uomo ritenuto sospetto. È stata chiamata la polizia, che una volta arrivata sul posto avrebbe accertato che quella persona non era un malvivente e non stava tentando alcun furto. È un passaggio decisivo, perché spiega bene il rischio: in una città attraversata dalla paura, il sospetto può travestirsi troppo facilmente da colpa.

Detto in modo semplice: girare di notte, in macchina o a piedi, non è di per sé un indizio di responsabilità. In una comunità civile, la prudenza è legittima; la caccia al colpevole per intuizione, molto meno.

La psicosi collettiva e il ruolo dei social

Il clima di questi giorni a Marsala ha una parola precisa: psicosi. Una parola forte, ma difficile da evitare davanti a una città che sembra vivere in uno stato di allerta permanente.

I social network, in questo, hanno avuto un ruolo enorme. Da una parte, sono serviti a condividere segnalazioni e richieste di aiuto. Dall’altra, hanno moltiplicato in tempo reale la paura, trasformando ogni notizia in un detonatore emotivo. È quello che è successo anche domenica sera: la voce della presenza dell’uomo nel B&B si è diffusa rapidamente online e ha richiamato sul posto centinaia di persone, comprese famiglie con bambini e semplici curiosi.

Il problema è che i social non distinguono quasi mai tra allarme, sospetto, diceria e prova. E così, mentre la paura corre, i fatti arrancano.

L’appello del Comune: no a ronde e campagne social

Dopo quanto accaduto in via Salemi, è intervenuta anche l’Amministrazione comunale di Marsala. In una nota, il Comune ha espresso comprensione e solidarietà ai cittadini impauriti per i furti e per le notizie circolate, ma ha anche messo nero su bianco un principio fondamentale: la sicurezza è un diritto, ma la sua tutela spetta allo Stato e alle forze dell’ordine.

Un messaggio chiaro, rivolto contro il rischio che la paura degeneri in iniziative autonome. Il Comune invita infatti a non delegare la sicurezza a ronde improvvisate o a campagne sui social, perché così si rischia soltanto di alimentare tensioni e “pericolose derive”.

È, in sostanza, il cuore del problema. I cittadini chiedono protezione e risposte. Le istituzioni ricordano che non si può sostituire il diritto con la rabbia. Entrambe le posizioni hanno una loro verità. Il punto è che, se le risposte arrivano tardi o sembrano insufficienti, lo spazio lasciato vuoto viene occupato dall’ansia collettiva.

Attesa per una nota congiunta tra Questura e Prefettura

Sul caso di domenica sera, al momento, il questore non ha rilasciato dichiarazioni. Dalla Questura fanno sapere però che a breve Prefettura e Procura diffonderanno una nota congiunta su quanto accaduto.

Ed è un passaggio importante, perché la vicenda di via Salemi non è soltanto un fatto di cronaca. È diventata una questione di ordine pubblico, di equilibrio istituzionale e di tenuta sociale. Quando una folla circonda un edificio e pretende una consegna pubblica del sospettato, il tema non è più soltanto la microcriminalità: è il rapporto tra cittadini, paura e Stato.

I numeri del Sole 24 Ore: Trapani è 62ª in Italia

In questo contesto è arrivata anche la nuova classifica del Sole 24 Ore sull’Indice della Criminalità 2026, costruita sui dati delle denunce riferite al 2025. Per la provincia di Trapani il dato complessivo parla di un 62° posto nazionale, con 3.054,8 denunce ogni 100 mila abitanti e 12.543 denunce totali.

Che cosa significa? Intanto, che Trapani non è tra le province italiane con il più alto indice complessivo di criminalità. Ma significa anche che il dato generale non basta da solo a raccontare ciò che succede in aree specifiche, come appunto la zona sud di Marsala.

Ed è qui che i numeri diventano più interessanti.

Furti, truffe, minacce: il quadro provinciale

Sul fronte dei furti, la provincia di Trapani registra 3.341 denunce, pari a 813,7 ogni 100 mila abitanti, con un 81° posto in classifica per questa tipologia di reato. Un dato che, letto da solo, non colloca Trapani tra i territori peggiori d’Italia per incidenza dei furti.

Ma attenzione: questo non smentisce affatto la percezione dei residenti di Marsala. Semplicemente ricorda che il dato è provinciale e che la paura, spesso, si concentra in alcune aree e in alcuni periodi.

Molto significativi sono poi altri indicatori. Trapani è 7ª in Italia per minacce, con 765 denunce e 186,3 ogni 100 mila abitanti. È 14ª per lesioni dolose, con 589 denunce. È 9ª per estorsioni, con 110 denunce. Ed è addirittura 5ª per associazione per delinquere, con 7 denunce, dato piccolo in valore assoluto ma pesante sul piano del posizionamento statistico.

Ci sono poi 1.803 denunce per truffe e frodi informatiche, 1.259 per danneggiamenti, 233 per reati legati agli stupefacenti e 43 per violenze sessuali.

Tradotto: la provincia di Trapani non è un far west statistico, ma presenta diversi fronti di criticità. E il tema sicurezza non può essere ridotto solo ai furti in appartamento, per quanto siano oggi il detonatore emotivo più forte a Marsala.

I dati non bastano, ma servono a non raccontarsi favole

Un altro elemento va chiarito. Le classifiche del Sole 24 Ore si basano sulle denunce presentate. Sono quindi un termometro utile, ma non assoluto. Misurano la criminalità emersa, non tutto ciò che accade davvero.

E qui c’è un doppio problema. Da un lato, se i cittadini denunciano poco, il fenomeno rischia di apparire più piccolo di quanto sia. Dall’altro, se si guarda solo al dato complessivo, si può sottovalutare la pressione che alcune comunità stanno vivendo in modo molto più intenso.

Ecco perché la fotografia giusta nasce dall’incrocio tra numeri e territorio. I dati dicono che Trapani non è ai primissimi posti nazionali per furti. La cronaca dice che in una parte di Marsala c’è una paura reale, crescente, che ha già prodotto episodi di tensione gravissimi.

Le due cose non si escludono. Si completano.

Il vero nodo: la fiducia nelle istituzioni

In fondo, la questione più seria che emerge da queste settimane è una sola: la fiducia. O, meglio, la sua crisi.

Quando i residenti si organizzano in ronde, quando fermano un passante, quando si riversano in centinaia davanti a un B&B, quando insultano una funzionaria di polizia che chiede di liberare la strada, il messaggio è evidente: una parte della città non si sente sufficientemente protetta.

Naturalmente questo non giustifica nulla. Non giustifica il blocco della strada, non giustifica il rischio di linciaggio, non giustifica il fatto che qualcuno si senta autorizzato a decidere chi è innocente e chi no. Ma spiega il cortocircuito.

La paura, se non governata, diventa rabbia. E la rabbia, se non trova risposte, finisce per prendersi il palcoscenico.

Cosa serve adesso

Servono più controlli, innanzitutto. Una presenza più visibile e costante delle forze dell’ordine nelle zone più colpite. Servono indagini efficaci, tempestive, coordinate. Serve che i cittadini percepiscano che le segnalazioni non finiscono nel vuoto.

Serve anche un lavoro pubblico serio sulla comunicazione. Perché continuare a vivere tra audio WhatsApp, post allarmati, dirette Facebook e nomi fatti a mezza voce è il modo più rapido per far esplodere un territorio.

E serve, soprattutto, rimettere ognuno al proprio posto: i cittadini devono denunciare, collaborare, testimoniare; le istituzioni devono ascoltare, presidiare, intervenire; la politica deve evitare di inseguire la pancia della città e deve piuttosto dare risposte. La sicurezza non si improvvisa. E non si amministra con le torce elettriche.

Marsala davanti allo specchio

La notte di via Salemi resterà come uno spartiacque. Non solo per quello che è accaduto, ma per quello che ha mostrato. Ha mostrato una città impaurita, esasperata, disordinata. Una città che chiede protezione, ma che rischia di smarrire il confine tra allarme e giustizia privata.

Marsala ha diritto alla sicurezza. Ma ha anche il dovere di non perdere la bussola. Perché se la paura decide da sola, finisce sempre male. E perché, alla fine, una città si difende davvero solo quando riesce a tenere insieme legalità, fiducia e senso civico.

Il resto, per quanto comprensibile, è solo rumore. E il rumore, si sa, non arresta i ladri. Semmai confonde tutti gli altri.



