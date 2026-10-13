Marsala, ancora paura per i furti: uomo e donna sospetti avvistati in contrada Ciancio

13/10/2026 18:25:00

Ancora segnalazioni di persone sospette, ancora paura a Marsala, dove resta alta la preoccupazione tra i residenti per il rischio di furti nelle abitazioni. Nel pomeriggio di oggi, martedì 13 ottobre, l’allarme è scattato in contrada Ciancio, dove un uomo e una donna sono stati notati nei pressi di alcune villette.

L’allontanamento dopo l’avvistamento

Secondo alcune testimonianze, i due sono stati visti aggirarsi vicino agli ingressi di alcune abitazioni, per poi allontanarsi rapidamente. La donna si sarebbe allontanata a piedi, mentre l’uomo avrebbe utilizzato un monopattino. Al momento non ci sono elementi per collegare le persone avvistate a eventuali furti o tentativi di intrusione.

La tensione dopo i fatti di via Salemi

La segnalazione ha alimentato la preoccupazione tra i residenti, già scossi dai recenti episodi di cronaca. La paura è cresciuta soprattutto dopo quanto accaduto domenica sera in via Salemi, dove numerose persone si sono radunate davanti a un bed and breakfast dopo la segnalazione di alcuni individui sospettati dai presenti di essere coinvolti nei furti. L’intervento delle forze dell’ordine è stato necessario per riportare la situazione alla normalità, in un contesto di forte tensione. Qui il racconto.

L’invito alla prudenza

Intanto, le segnalazioni continuano a circolare tra cittadini e residenti, mentre resta fondamentale rivolgersi alle forze dell’ordine per riferire eventuali situazioni sospette, evitando iniziative personali e accuse non verificate.



