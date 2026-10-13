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Cronaca
13/10/2026 10:50:00

La scuola devastata dal tornado a Marsala. I bambini andranno Pastorella e Santa Chiara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791881690-0-la-scuola-devastata-dal-tornado-a-marsala-i-bambini-andranno-pastorella-e-santa-chiara.jpg

Dopo la paura del tornado, per i bambini della scuola di Terrenove Bambina si avvicina la possibilità di ritrovarsi in classe. Arrivano segnali positivi sulle sedi che potranno accogliere gli alunni dell’Alcide De Gasperi, il cui edificio è stato devastato venerdì 9 ottobre.

A darne notizia è la consigliera comunale Eleonora Milazzo, che in un post sottolinea i risultati del lavoro tra le istituzioni. Le soluzioni riguardano una scuola a Pastorella e l’istituto Santa Chiara di Strasatti. Non è ancora indicata una data definitiva per la ripresa delle lezioni.

 

La disponibilità della Diocesi

Secondo quanto riferisce Milazzo, con molta probabilità alcune classi saranno ospitate nei locali della scuola di Pastorella.

La Diocesi di Mazara del Vallo, su concessione del vescovo Angelo Giurdanella, ha invece messo a disposizione l’istituto Santa Chiara a Strasatti.

Sono passi concreti per garantire la continuità didattica mentre il plesso di Terrenove resta inutilizzabile e si lavora alla sistemazione delle sedi alternative.

 

Ritrovarsi dopo lo shock

“La ripresa della normalità, che arriverà gradualmente, è cosa giusta. I bambini e le bambine hanno bisogno di ritrovarsi e di ritrovare lo spazio di interazione scolastica e sociale”, scrive la consigliera.

Il ritorno a scuola servirà anche a questo: rivedere i compagni, incontrare gli insegnanti e recuperare le abitudini interrotte dal passaggio del tornado.

Il lavoro per ripartire

Nel frattempo, dall’edificio danneggiato è iniziato il recupero di computer, lavagne digitali, arredi e materiali rimasti intatti, da mettere al sicuro e utilizzare nelle nuove aule. È stato avviato anche il sostegno psicologico agli alunni.

“La sinergia tra diverse istituzioni produce risultati”, sottolinea Milazzo. Dopo la devastazione, la disponibilità di nuovi spazi è una notizia importante. Ora restano da completare l’organizzazione e le procedure necessarie per riportare i bambini in classe.









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