Erice, si trova ai domiciliari e gli trovano 66 grammi di hashish
Un uomo sottoposto agli arresti domiciliari è stato arrestato in flagranza di reato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Trapani, a Erice Casa Santa, con l’accusa di detenzione illecita di sostanze stupefacenti.
La perquisizione nell'abitazione
L’intervento è scattato durante un controllo nell’abitazione in cui l’uomo stava scontando la misura cautelare. I militari, dopo aver notato alcune tracce di una sostanza presumibilmente stupefacente, hanno deciso di procedere con una perquisizione domiciliare.
Nel corso delle operazioni sono stati rinvenuti e sequestrati circa 66 grammi di hashish, suddivisi in 56 dosi, due coltelli ancora intrisi di sostanza stupefacente, un bilancino di precisione e diverso materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi.
Dopo la convalida, nuovamente ai domiciliari
Al termine delle procedure, l’uomo è stato arrestato. Dopo l’udienza di convalida, è stato nuovamente sottoposto agli arresti domiciliari, con l’applicazione del braccialetto elettronico.
Come precisato dalle forze dell’ordine, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, le eventuali responsabilità penali dell’indagato saranno accertate in via definitiva soltanto con una sentenza passata in giudicato.
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