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Cronaca
13/10/2026 08:47:00

Buongiorno24 del 13 Ottobre 2026

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Buongiorno24 del 13 ottobre: sicurezza a Marsala, scuola dopo il tornado e inchieste regionali

Buongiorno dalla redazione di Tp24, in diretta con Buongiorno24 su Tp24.it, Rmc 101 e sui nostri canali social per raccontare i fatti più importanti del giorno. Oggi è martedì 13 ottobre 2026: appuntamento dalle 9:30 alle 9:45.

Apriamo con la sicurezza a Marsala, dopo la serata di tensione in via Salemi e le ronde nelle contrade. Oggi Tp24 approfondisce il rapporto tra furti segnalati, paura dei residenti, allarmi sui social e dati sulla criminalità. Proveremo a capire che cosa raccontano i numeri e quali risposte attendono i cittadini, ricordando che un sospetto non costituisce una prova di responsabilità.

https://www.tp24.it/2026/10/13/cronaca/marsala-e-psicosi-furti-ronde-caccia-all-uomo-e-paura-ma-cosa-dicono-i-dati-sulla-criminalita/240656

 

Restiamo a Marsala per il ritorno a scuola dopo il tornado. Alla De Gasperi di Terrenove Bambina è cominciato il recupero di attrezzature e materiali rimasti intatti. Sono state individuate tre strutture alternative, ma gli accordi devono essere completati: il Comune punta a riprendere le attività nel giro di una settimana. Faremo il punto sulle sistemazioni, sul sostegno agli alunni e sulle necessità delle comunità colpite.

https://www.tp24.it/2026/10/13/cronaca/tornado-a-marsala-e-petrosino-la-priorita-far-tornare-i-bambini-a-scuola/240653

 

A Trapani, oggi torna in aula il processo Eirene, con tredici imputati e il dibattimento che si avvicina alla fase conclusiva. A Nino Papania sono stati revocati gli arresti domiciliari, ma resta l’obbligo di dimora ad Alcamo. Spiegheremo il significato del cambiamento della misura cautelare e il punto del procedimento, nel quale l’ex senatore contesta l’accusa di scambio elettorale politico-mafioso.

https://www.tp24.it/2026/10/13/antimafia/eirene-oggi-nuova-udienza-a-trapani-papania-non-e-piu-ai-domiciliari/240618

 

Sul fronte delle inchieste regionali, oggi sono previsti gli interrogatori preventivi di Gaetano Armao e Pierluigi Matta, per i quali la Procura ha chiesto la custodia cautelare in carcere. Dopo le prime audizioni, racconteremo le contestazioni e le posizioni delle difese, in attesa delle decisioni della giudice.

https://www.tp24.it/2026/10/13/corruzione/inchiesta-armao-iniziano-le-difese-oggi-tocca-all-ex-vicepresidente-e-a-matta/240658

 

Un altro passaggio riguarda il processo per corruzione all’assessora Elvira Amata. La Regione Siciliana non si è costituita parte civile e precisa che si riserva di chiedere un risarcimento in sede civile in caso di condanna. Illustreremo la posizione di Palazzo d’Orléans e la questione politica che apre.

https://www.tp24.it/2026/10/13/corruzione/processo-all-assessore-amata-la-regione-siciliana-non-sara-parte-civile/240661

 

La politica propone anche l’intesa tra Cateno De Luca e Fratelli d’Italia. Manlio Messina e Luca Sbardella affiancheranno Francesco Gallo nella componente di Sud chiama Nord alla Camera. Vedremo che cosa comporta questa collaborazione nazionale e quali interrogativi pone sugli equilibri siciliani.

https://www.tp24.it/2026/10/13/regionale/de-luca-si-avvicina-a-meloni-fdi-presta-due-deputati-a-sud-chiama-nord/240642

 

Chiudiamo con la sicurezza sul lavoro, ripartendo dalla commemorazione delle vittime celebrata a Trapani. Al centro, la prevenzione: formazione, controlli, mansioni e responsabilità di chi organizza il lavoro, perché il ricordo delle vittime si traduca in protezione per chi lavora.

https://www.tp24.it/2026/10/13/cronaca/morti-sul-lavoro-oltre-la-commemorazione-cosa-si-fa-per-prevenirle-e-a-trapani-i-numeri-aumentano/240644

 

Buongiorno24 è l’appuntamento quotidiano di Tp24, dal lunedì al venerdì dalle 9:30 alle 9:45, in diretta su Tp24.it, sui canali social e su Rmc 101: quindici minuti per conoscere le notizie, comprenderne il contesto e orientarsi tra i fatti del giorno.

 

 









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