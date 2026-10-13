Alcamo, bidelli aggrediti: studente sospeso. Le guardie giurate all'Itet Caruso

13/10/2026 08:01:00

Uno studente sospeso per 15 giorni, un servizio di vigilanza privata all'interno della scuola e i due collaboratori scolastici aggrediti che tornano al lavoro dopo tre giorni di prognosi. Sono gli sviluppi della vicenda avvenuta venerdì scorso all'Itet “Girolamo Caruso” di Alcamo, dove due operatori scolastici erano stati picchiati da due ragazzi.

Intanto, i Carabinieri proseguono le indagini per identificare un altro giovane coinvolto nell'aggressione.

Vigilanza privata e sospensione per lo studente

La scuola ha attivato un servizio di vigilanza aggiuntivo, affidato a guardie giurate di un istituto privato, per rafforzare la sicurezza negli spazi interni ed esterni.

Nei confronti dello studente coinvolto nell'episodio è stata disposta una sospensione di 15 giorni dalle attività didattiche. Il provvedimento disciplinare è stato adottato dopo gli accertamenti effettuati dalla scuola.

L'altro giovane coinvolto nell'aggressione, invece, non è uno studente dell'istituto ed è stato individuato. Le indagini dei Carabinieri sono ancora in corso per identificare un ulteriore ragazzo.

Gli investigatori stanno esaminando anche le immagini registrate dalle telecamere di videosorveglianza della scuola per ricostruire quanto accaduto.

I due collaboratori tornano al lavoro

I due collaboratori scolastici aggrediti hanno riportato escoriazioni guaribili in circa tre giorni e sono rientrati regolarmente in servizio.

Secondo la ricostruzione dell'episodio, uno dei collaboratori era intervenuto per chiedere spiegazioni ad alcuni giovani che si trovavano nell'area dell'istituto. Sarebbe stato aggredito e picchiato. Un collega, intervenuto per aiutarlo, sarebbe stato a sua volta colpito.



