13 Ottobre: il ricovero del Papa, ricorsi contro la legge elettorale, nessuna tregua

13/10/2026 07:20:00

E' il 13 Ottobre 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani

• Papa Prevost verrà ricoverato oggi nella tarda mattinata al policlinico Gemelli a Roma dove verrà operato in tempi brevi, probabilmente domani se non addirittura questo pomeriggio. Suo fratello maggiore, molto amico di Trump, gli ha augurato una rapida guarigione

• La nuova legge elettorale è il bersaglio di trenta ricorsi che verranno presentati alla Corte Costituzionale tra pochi giorni. Riguardano sei punti chiave della normativa e sono firmati da 500 persone tra le quali Prodi, D’Alema, Cacciari, Bersani, ma anche Monica Guerritore e Marisa Laurito

• La tregua energetica annunciata da Trump è durata poche ore. La Russia ha colpito una centrale elettrica ucraina e ha proposto a Zelens’kyj un solo giorno di cessate il fuoco, quello per il voto. Trump però continua a indicare in Kiev l’ostacolo alla pace.

• L’Iran ha minacciato di colpire le infrastrutture informatiche dei Paesi alleati degli Usa, gli houthi continuano a bersagliare l’Arabia Saudita mentre resta chiuso l’aeroporto di Riad

• Davanti agli industriali di Assolombarda, Meloni ha affermato che chiederà a Bruxelles misure nuove ed efficaci per affrontare l’emergenza legata ai costi dell’energia e all’inflazione

• La Commissione europea ha bocciato il piano di tagli proposto dall’Irlanda, che non piaceva né ai Paesi frugali né a quelli che puntano sulla spesa

• Un rapporto dei Ris presentato sostiene che c’erano una o più persone sul luogo dove precipitò David Rossi, un elemento che rafforza l’ipotesi dell’omicidio

• Un neonato in buone condizioni di salute è stato abbandonato in una borsa della spesa a Cinisello Balsamo

• Un uomo di 39 anni, bloccato dai carabinieri per un sospetto furto, è morto durante il fermo. La procura di Lodi ha aperto un’inchiesta

• Un padre dii 50 anni, che era andato a difendere le due figlie dall’aggressione di un gruppo di ragazzini, è stato picchiato ed è finito sotto un camion dei rifiuti. È accaduto a Napoli, nel quartiere del Vomero

• Deloitte, multinazionale della consulenza contabile, è sospettata di aver aiutato l’oligarca russo Abramovich a evadere le tasse

• La sindaca democratica di Genova Silvia Salis e il presidente della Liguria di centrodestra Marco Bucci sono intervenuti alla stessa manifestazione in sostegno dell’ex Ilva di Cornigliano

• Il premio Nobel per l’economia è stato assegnato agli statunitensi Robert E. Hall e Michael Woodford per i loro studi sui rapporti tra micro e macroeconomia

• Musk si è rappacificato con i repubblicani (e con Trump) donando al partito 276 milioni di dollari per le imminenti elezioni di midterm

• Agenti federali Usa hanno perquisito l’appartamento a Washington della deputata democratica Ilhan Omar, nell’ambito di un’inchiesta sulla sua cittadinanza

• Si è dimessa la ministra ed esponente della Spd Baerbel Bas. La sua uscita indebolisce l’esecutivo Merz

• Nel sud della Francia uno studente di 14 anni ha sparato al suo preside e a un’insegnante ferendoli seriamente. Il gesto non è collegato alle proteste

• A Parigi e nel resto della Francia degli hacker hanno mandato in tilt i surgelatori dei supermercati: è andato a male cibo per milioni di euro

• In Germania una ragazza di 16 anni è stata molestata da un robot, manovrato a distanza da un suo coetaneo

• Davanti a Montecitorio sono apparse le tende degli studenti che protestano per il diritto alla casa. Nella penisola iberica la mobilitazione delle chiavi si è allargata dalla Spagna al Portogallo

• Il salario minimo a 9 euro lordi è uno dei punti d’accordo raggiunto nel programma del centrosinistra

• Salvini si è dimesso da segretario della Lega per ricandidarsi al prossimo congresso

• Mentre a Testaccio e Monteverde prosegue la ricerca della minicar, l’attore Davide Iacopini, una delle vittime, è stato nuovamente operato

• Una coppia di banditi che ha rapinato un ufficio postale alla Garbatella, a Roma, indossando maschere di Halloween

• In un liceo scientifico di Trento 70 docenti su 87 si rifiutano di partecipare alle gite scolastiche

• Nei posticipi di Serie A l'Atalanta e il Torino hanno sconfitto rispettivamente il Venezia e l'Udinese

• Alcaraz ha perso a Shangai, cedendo il posto di numero uno a Zverev

• Sono scomparsi l'attore e musicista Giorgio Bracardi (93 anni) e il baritono australiano Geoffrey Chard (96)







