Trapani, rifiuti davanti alle scuole in via Verdinois: «Ora basta»

13/10/2026 20:36:00

Rifiuti abbandonati per decine di metri, mobili, sacchi, indumenti e materiali di ogni genere lungo il marciapiede e sul bordo della strada.

È la situazione denunciata da Sinistra Italiana Trapani in via Alberto Verdinois, in un’area frequentata ogni giorno da studenti, famiglie e personale scolastico, tra il muro dell’Istituto per Geometri e l’IPSSIA.

Un problema che, secondo il movimento, non nasce oggi. Da anni, infatti, nella zona si accumulano rifiuti e ingombranti, con interventi di pulizia sporadici che non hanno risolto una situazione ormai diventata insostenibile.

A rendere più urgente la denuncia è la presenza, tra i materiali abbandonati, di un manufatto che potrebbe contenere amianto e di una bombola. Sinistra Italiana chiede agli uffici competenti una verifica immediata e, qualora il sospetto fosse confermato, la rimozione del materiale e la bonifica secondo le procedure previste.

«Una situazione che non può essere considerata normale né può rimanere lì in attesa che qualcuno decida di occuparsene», sottolinea il movimento, che pone una domanda: «Fin dove devono arrivare i rifiuti prima che la città reagisca?».

La denuncia sul degrado di via Verdinois si intreccia con la vicenda del Piano economico finanziario dei rifiuti e della TARI, al centro del confronto politico a Trapani.

Per Sinistra Italiana, la contrapposizione tra maggioranza e opposizione non può andare avanti senza una soluzione capace di garantire il servizio e tutelare i lavoratori.

«A fronte di responsabilità che andranno chiarite serve trovare una soluzione subito», afferma il movimento, contestando quello che definisce uno scaricabarile politico che rischia di ricadere sui cittadini e sui dipendenti.

Il punto sollevato riguarda anche le conseguenze delle riduzioni dei servizi e il rischio occupazionale per quindici lavoratori di Formula Ambiente. «Mentre maggioranza e opposizione discutono, i servizi vengono ridotti, la città diventa più sporca e quindici lavoratori, quindici famiglie, rischiano concretamente di perdere il proprio reddito», si legge nel comunicato.

Sinistra Italiana richiama inoltre l’attenzione sull’entità dell’adeguamento tariffario prospettato per una famiglia tipo, quantificato in pochi euro l’anno, meno di un euro al mese. Una stima che, precisa il movimento, non cancella il peso della TARI sui bilanci familiari né la necessità di spiegare e controllare ogni aumento, accompagnandolo con misure di equità.

La questione, secondo Sinistra Italiana, è evitare che il confronto su pochi euro all’anno diventi una bandiera politica, mentre la città rischia di avere meno pulizia, meno servizi e quindici persone senza lavoro.

L’attenzione è ora rivolta alla seduta del Consiglio comunale prevista per venerdì 16 ottobre.

Sinistra Italiana chiede ai consiglieri di affrontare la questione con senso di responsabilità e di trovare una soluzione che tenga insieme le esigenze dei cittadini, la qualità del servizio di igiene urbana e la tutela occupazionale.

Via Verdinois, intanto, resta il simbolo di una situazione che richiede risposte concrete. Per il movimento, uscire dalla contrapposizione politica significa tornare ad amministrare nell’interesse della città, partendo anche da quei luoghi in cui il degrado è ormai sotto gli occhi di tutti.



