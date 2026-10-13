Mazara, tre giorni per la salute: screening cardiologici gratuiti e sport

13/10/2026 19:26:00

La prevenzione incontra la comunità attraverso lo sport, l’alimentazione e la formazione.

È l’obiettivo di “Avrò cura di te”, l’iniziativa promossa dall’associazione Batticuore Batti ODV, in programma a Mazara del Vallo dal 22 al 24 ottobre.

Tre giornate dedicate alla salute e alla sensibilizzazione, con particolare attenzione alle giovani generazioni e alla prevenzione delle malattie cardiovascolari.

Il programma coinvolgerà cittadini, studenti, società sportive e istituzioni, alternando momenti di confronto, dimostrazioni pratiche e attività aperte al territorio.

Giovedì 22 ottobre, alle 16.30, nella Sala La Bruna, si terrà la tavola rotonda “Sport, salute e dieta mediterranea”. Al centro dell’incontro il rapporto tra attività fisica, corretta alimentazione e prevenzione, con l’obiettivo di promuovere stili di vita più sani.

Venerdì 23 ottobre, dalle 9 alle 13, l’appuntamento si sposterà alla Cittadella dello Sport, dove gli studenti delle scuole medie e superiori del territorio parteciperanno a un raduno con dimostrazioni curate dalle società sportive locali.

Spazio anche alla formazione sulle emergenze, con dimostrazioni sull’utilizzo del defibrillatore e sulle manovre di primo soccorso BLSD. Un’occasione per sensibilizzare i ragazzi sull’importanza di saper intervenire tempestivamente in caso di arresto cardiaco.

La mattinata sarà arricchita da uno show cooking dedicato alla dieta mediterranea, curato dagli studenti dell’IPSA-Alberghiero “F. Ferrara”, per promuovere la sana alimentazione attraverso un’esperienza pratica.

Screening cardiologici gratuiti

Sabato 24 ottobre, dalle 9 alle 13, la Cittadella dello Sport ospiterà screening cardiologici gratuiti e una valutazione del rischio cardiovascolare rivolti ai cittadini tra i 40 e i 70 anni.

L’iniziativa vuole richiamare l’attenzione sull’importanza dei controlli e della diagnosi precoce. La prevenzione, infatti, passa anche dalla conoscenza dei propri fattori di rischio e dall’adozione di abitudini quotidiane corrette.

La mattinata proseguirà con il Trofeo di atletica leggera. Nel pomeriggio, dalle 16.30 alle 20, spazio alle esibizioni delle scuole di ballo e alle performance di giovani cantanti. La giornata si concluderà con i saluti istituzionali e i ringraziamenti ai partecipanti e ai sostenitori dell’iniziativa.

“Avrò cura di te” punta a fare della prevenzione un patrimonio condiviso, unendo informazione sanitaria, sport ed educazione. L’obiettivo è coinvolgere la comunità in un percorso che valorizzi la cura di sé e degli altri, partendo dalla consapevolezza che molti rischi possono essere affrontati attraverso controlli e corretti stili di vita.

L’evento gode del patrocinio della Città di Mazara del Vallo, del Libero Consorzio Comunale di Trapani e del CONI – Comitato Regionale Sicilia, Trapani. Tra i partner figurano Peralta Production e Radio Azimuth Network.

Per tre giorni Mazara del Vallo sarà così teatro di incontri tra generazioni diverse, con un messaggio preciso: la salute non riguarda soltanto il singolo, ma rappresenta un valore sociale da coltivare attraverso la prevenzione, la conoscenza e la partecipazione.



