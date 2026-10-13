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Sport

» Calcio
13/10/2026 10:51:00

Nasce l'Atletico Trapani: ambizione, disciplina e radici nel territorio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791881451-0-nasce-l-atletico-trapani-ambizione-disciplina-e-radici-nel-territorio.jpg

Appena nato, ma come le idee chiare per puntare in alto, restando con i piedi però ben saldati a terra. Sono i punti cardine dell'Atletico Trapani, la nuova società di calcio di Trapani che esordirà nel campionato di Terza Categoria.

La presentazione della squadra è avvenuta al Parco degli Aromi Resot, segnando il debutto del progetto dell'Atletico Trapani, giovanissimo, ma con ambizioni chiare e valori ben radicati.

Giuseppe Passalacqua, il presidente dell'Atletico Trapani, nel corso della presentazione ha ringraziato le realtà economiche e commerciali che hanno sposato il progetto: «Un grazie di cuore va a tutti gli sponsor che ci stanno sostenendo e accompagnando in questa avventura. In particolare, desideriamo ringraziare E-Like Luce & Gas, il nostro main sponsor di maglia, il cui supporto è fondamentale per dare solidità al nostro cammino».

Presentati anche i componenti dello staff e della rosa che, nelle prime cinque amichevoli precampionato fino ad ora disputate, hanno sempre ottenuto risultati positivi. «Rivolgo un caloroso ringraziamento a ciascun giocatore e a tutta la squadra che si è formata - ha spiegato Passalacqua -. Partiamo da zero, dalla Terza Categoria, ma guardiamo al futuro con grande fiducia: nelle prime cinque amichevoli disputate non abbiamo subito alcuna sconfitta, un segnale importante che dimostra come si stia creando un bellissimo gruppo e una forte coesione nello spogliatoio. Il nostro percorso si baserà su due pilastri fondamentali: la disciplina e il rispetto, dentro e fuori dal campo. L'obiettivo è fare del nostro meglio e far crescere questo progetto giorno dopo giorno».

In ultimo, l'Atletico lancia un appello a tutta la cittadinanza e agli appassionati di sport del territorio: «Veniteci a sostenere e a tifare per noi. Vogliamo costruire un legame forte con la città e condividere con i nostri tifosi ogni momento di questa nuova avventura».









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