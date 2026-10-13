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Economia

» Aeroporto di Trapani
13/10/2026 10:25:00

Ryanair: dal 10 Novembre cambiano le regole. Le novità anche a Birgi

https://www.tp24.it/immagini_articoli/13-10-2026/1791880544-0-ryanair-dal-10-novembre-cambiano-le-regole-le-novita-anche-a-birgi.jpg

Venti minuti in meno per consegnare la valigia, un motivo in più per non arrivare all’ultimo momento. Dal 10 novembre 2026, Ryanair anticiperà la chiusura dei banchi aeroportuali per il check-in e la consegna dei bagagli: il termine passerà da 40 a 60 minuti prima della partenza programmata.

La modifica riguarda tutti gli aeroporti in cui opera la compagnia, quindi anche chi parte da Trapani Birgi. A essere interessati saranno soprattutto i passeggeri con una valigia da imbarcare in stiva.

 

Valigia in stiva: bisognerà consegnarla prima

 

Il cambiamento riguarda il check-in effettuato in aeroporto e il servizio di consegna dei bagagli, il cosiddetto bag drop.

Un esempio: per un volo previsto alle 10, dal 10 novembre le operazioni chiuderanno alle 9, anziché alle 9.20. Non è l’orario consigliato per arrivare in aeroporto: è il limite entro il quale completare la procedura.

Secondo Ryanair, l’anticipo consentirà ai viaggiatori di avere più tempo per superare i controlli di sicurezza, gli eventuali controlli dei passaporti e raggiungere il gate. L’obiettivo dichiarato è ridurre i casi di passeggeri che perdono il volo perché rimangono bloccati nelle code.

 

Check-in online e bagaglio a mano: cosa resta invariato

 

Chi ha già effettuato il check-in online e viaggia soltanto con il bagaglio a mano non dovrà passare dal banco di consegna e non sarà direttamente interessato dalla modifica.

Il check-in online continuerà a chiudere due ore prima della partenza, sul sito o sull’app della compagnia. Attenzione, dunque, a non confondere questa scadenza con quella dei servizi aeroportuali.

Anche il gate mantiene una scadenza distinta: Ryanair indica la chiusura 30 minuti prima del volo

 

La compagnia raccomanda di presentarsi al banco check-in o accettazione bagagli almeno due ore prima del volo. La corsa con il trolley, insomma, resta uno sport sconsigliato.

 

Le nuove tutele Ue arriveranno nel 2027

 

Un capitolo distinto riguarda il Regolamento Ue 2026/2202, pubblicato il 2 ottobre: le nuove tutele si applicheranno dal 23 ottobre 2027, non dal prossimo novembre.

 

Bagagli e carte d’imbarco

 

Sarà gratuito l’oggetto personale; la tariffa mostrata inizialmente dovrà includere anche il bagaglio a mano aggiuntivo, restando possibili offerte senza trolley. Il trasferimento in stiva per ragioni di sicurezza o spazio non comporterà supplementi.

Sarà ammessa la carta d’imbarco stampata, purché chiaramente leggibile. Gli errori nel nome saranno correggibili gratuitamente almeno una volta, con richiesta almeno 48 ore prima della partenza: non si tratta del trasferimento del biglietto a un’altra persona.

 

Ritardi e assistenza

 

Negli aeroporti Ue, dopo due ore di attesa in pista sarà consentito sbarcare, salvo impedimenti di sicurezza, immigrazione o controllo del traffico aereo.

Restano le compensazioni di 250, 400 e 600 euro, secondo la tratta, per ritardi all’arrivo superiori a tre ore, con le esclusioni e riduzioni previste.

L’assistenza comprenderà ristoro ogni due ore, un pasto dopo tre e successivamente ogni cinque, massimo tre al giorno; Internet, due telefonate e, quando necessari, hotel e trasferimenti.









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