Biologia marina, missione in Francia del Consorzio Universitario di Trapani

12/10/2026 09:06:00

Rafforzare i rapporti internazionali e sviluppare soluzioni innovative per il settore ittico del territorio. È questo l’obiettivo della missione dell’Istituto di Biologia Marina presso l’università francese Bourgogne Europe, dedicata al consolidamento delle collaborazioni nella ricerca, nella formazione e nel trasferimento tecnologico alle imprese.

La collaborazione tra i due team di ricerca si sviluppa attraverso due progetti di dottorato dell’Università degli Studi di Palermo, coordinati dalla direttrice dell’Istituto, professoressa Titti Messina, e cofinanziati dal Consorzio Universitario insieme alle imprese del territorio attive nella produzione e nella trasformazione dei prodotti ittici.

I progetti puntano a individuare soluzioni capaci di migliorare la qualità, la competitività e la sostenibilità dei prodotti, mettendo in relazione le competenze scientifiche con le esigenze del settore produttivo. La missione rappresenta un’occasione per rafforzare questo lavoro comune e ampliare le opportunità di collaborazione internazionale.

«Investire nella ricerca e nella formazione significa investire nel futuro del nostro territorio — dichiara la presidente del Consorzio Universitario, Maria Pia Castiglione —. Il sostegno a questi due progetti di dottorato nasce dalla volontà di costruire un legame concreto tra università e imprese, affinché le conoscenze scientifiche possano tradursi in innovazione, qualità e sostenibilità. La collaborazione con Bourgogne Europe rafforza la dimensione internazionale di questo percorso e offre ai nostri ricercatori e al sistema produttivo locale nuove opportunità di crescita e confronto».

Attraverso il cofinanziamento dei dottorati, il Consorzio Universitario conferma il proprio impegno a sostegno della formazione avanzata e della ricerca applicata. Un impegno che riconosce nel dialogo tra università, istituzioni e imprese uno strumento per valorizzare le competenze e accompagnare lo sviluppo del territorio.



