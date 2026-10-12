Sport, Marsala vola in vetta e il Trapani cade: tutti i risultati del weekend

12/10/2026 06:00:00

Il Marsala ha imparato a vincere anche quando la partita si mette di traverso. Il Trapani, invece, torna a perdere proprio quando sembrava aver trovato un filo al quale aggrapparsi.

È questo il contrasto più netto del fine settimana sportivo in provincia: gli azzurri battono 2-0 il Partinicaudace, conquistano la quarta vittoria consecutiva e raggiungono l’Akragas in vetta all’Eccellenza. I granata cadono 1-0 sul campo del Sambiase, interrompendo la piccola serie positiva avviata con il nuovo allenatore.

Ma non c’è stato soltanto il calcio. La Virtus Trapani ha battuto Gravina nel giorno del caso Fomba, l’Handball Erice ha travolto Mezzocorona, la Handball Trapani ha vinto una partita tiratissima contro Conversano e il Marsala Futsal ha segnato nove gol. Nel volley, invece, la Sigel ha ceduto in tre set a Busto Arsizio.

Marsala, la vittoria delle squadre mature

Il Marsala non è stato bello per novanta minuti. È stato qualcosa di più utile: adulto.

Sul campo del Partinicaudace gli uomini di Vincenzo Giannusa hanno sofferto, resistito e aspettato il momento giusto per colpire. I padroni di casa hanno cominciato meglio, prendendo il controllo del gioco e sfiorando il vantaggio già al 6’, quando Mistretta ha centrato il palo.

Iezzi e Alfano hanno tenuto impegnata la difesa azzurra, mentre il Marsala ha provato a rispondere soprattutto attraverso il piede di Luca Ficarrotta. Al 21’ una sua punizione dalla destra ha costretto Elezaj all’intervento; qualche minuto dopo il fantasista ci ha riprovato dalla distanza, senza trovare lo specchio.

Lo 0-0 dell’intervallo ha raccontato una partita ancora aperta, ma anche la capacità del Marsala di non scomporsi davanti all’avvio aggressivo degli avversari.

Nella ripresa sono bastati due calci piazzati. E due inserimenti preparati bene.

Sul primo pallone disegnato da Ficarrotta è arrivato Greco sul secondo palo, firmando il vantaggio. Al 57’ un’altra punizione del numero dieci ha scavalcato la difesa neroverde e trovato Guadalupo, bravo a inserirsi e battere ancora Elezaj.

Due punizioni, due gol. Il calcio, ogni tanto, ama la semplicità. A condizione che dietro ci siano lavoro, tempi giusti e giocatori capaci di leggere la situazione.

Il Marsala ha così conquistato la quarta vittoria consecutiva e, soprattutto, ha mantenuto inviolata la propria porta per la quarta giornata di fila. Un dato che racconta forse più dei dodici punti raccolti: gli azzurri non dipendono soltanto dalla qualità offensiva, ma stanno costruendo i risultati partendo dalla solidità.

Lo striscione di Partinico dopo il tornado

La pagina più bella della giornata, però, è arrivata dagli spalti.

I tifosi del Partinicaudace hanno esposto uno striscione dedicato alla comunità marsalese, colpita dal violento tornado dei giorni scorsi: «La città di Partinico si unisce a voi, città di Marsala».

Una frase semplice, senza retorica, capace di superare il risultato e la rivalità sportiva. Il Marsala è tornato a casa con tre punti pesanti. Ma anche con un gesto di solidarietà che merita un ringraziamento altrettanto pubblico.

Eccellenza, in testa restano Marsala e Akragas

La quinta giornata ha ridotto a due il gruppo delle capolista. Marsala e Akragas sono prime con 12 punti, il Castellammare segue a 11, mentre Montelepre, Alcamo e Sancataldese sono appaiate a quota 10.

L’Akragas ha battuto 1-0 la Vigor Borghetto grazie a Ten Lopez, ancora una volta decisivo nel finale. Il Castellammare, invece, è tornato alla vittoria superando l’Unitas Sciacca con una rete di Bah e resta imbattuto.

L’Alcamo ha accarezzato a lungo la possibilità di rimanere agganciato alla vetta, passando in vantaggio sul campo del Kamarat con Anane. Al 46’ della ripresa, però, Amenta ha segnato il gol dell’1-1.

Pareggio senza reti tra Don Carlo Lauri Misilmeri e Sancataldese, mentre il Montelepre ha reagito immediatamente alla sconfitta subita a Marsala, battendo 4-1 il Lascari-Cefalù.

Nella parte bassa della classifica sono arrivate due vittorie importanti. Il San Giorgio Piana ha superato 2-1 il Bagheria; il Città di San Vito Lo Capo ha ottenuto il primo successo stagionale, imponendosi 4-1 sulla Parmonval con la doppietta di Badji e le reti di Calagna e Oddo.

Per il Marsala il prossimo impegno sarà sabato contro il Bagheria 90011, sul campo neutro di Mazara del Vallo. Poi arriverà la trasferta all’Esseneto contro l’Akragas. Sarà presto per parlare di partita decisiva, ma non certo per considerarla un primo esame importante.

Trapani, a Sambiase si spezza la mini-serie

Il Trapani torna invece dalla Calabria senza punti e senza gol.

Dopo le due vittorie consecutive ottenute sotto la guida di Giuseppe Misiti, la squadra granata è stata battuta 1-0 dal Sambiase. Una sconfitta di misura nel risultato, ma preoccupante per la poca capacità di produrre occasioni realmente pericolose.

Nel primo tempo è stato soprattutto il portiere Simoni a tenere in piedi il Trapani, opponendosi prima a Furiato e poi a Brandalisse. Il gol decisivo è arrivato all’inizio della ripresa: cross di Brandalisse e colpo di testa di Furiato, lasciato libero di battere a rete.

Il Trapani ha provato a reagire, ma senza riuscire a cambiare il senso della partita. Non è stato travolto, non è crollato, ma non ha neppure morso. E in Serie D, senza mordere, è difficile portare a casa qualcosa.

Il Sambiase sale così a 16 punti, in testa insieme alla Reggina. Il Trapani resta invece all’ultimo posto con un punto, classifica appesantita dalla penalizzazione di cinque punti.

La prossima gara, contro il Castrumfavara, diventa già molto importante. La piccola scossa delle ultime settimane non può essere archiviata come una parentesi: ai granata servono continuità, gol e soprattutto una classifica che cominci finalmente a muoversi.

Promozione, la Folgore Castelvetrano fa tre su tre

Continua invece il momento positivo della Nuova Folgore Castelvetrano.

La squadra rossonera ha vinto 3-1 sul campo dello Sferracavallo 2023, conquistando il terzo successo consecutivo e restando da sola in testa alla classifica con nove punti.

I padroni di casa erano passati in vantaggio con Cernigliaro, ma Lupo ha pareggiato prima dell’intervallo. Nella ripresa è salito in cattedra Arquin, autore della doppietta che ha consegnato vittoria e primato alla formazione castelvetranese.

Fomba se ne va, la Virtus resta e vince

Il fine settimana dell’Automondo Virtus Trapani era cominciato nel peggiore dei modi.

Secondo quanto comunicato dalla società, Issa Fomba si sarebbe allontanato dalla città senza l’autorizzazione del club e del proprio procuratore, Francesco De Rosa. Il giocatore era stato regolarmente convocato per la sfida contro lo Sport Club Gravina, ma coach Valerio Napoli ha dovuto modificare all’ultimo momento le rotazioni.

Il club ha parlato di una violazione degli impegni contrattuali e ha annunciato di volersi tutelare nelle sedi competenti. Anche il procuratore del cestista ha preso nettamente le distanze dalla condotta del proprio assistito.

Fomba se ne va, la Virtus no.

Sul parquet la squadra trapanese ha risposto battendo Gravina 68-63, nella terza giornata del campionato di Serie C. Una vittoria che vale più dei due punti, perché ottenuta dopo ore complicate e con una distrazione extracampo non proprio trascurabile.

In Serie A2 femminile è arrivata invece una sconfitta per la Sicily By Car Golfobasket Alcamo, battuta 47-37 sul campo della PF Umbertide. Una gara dal punteggio basso, nella quale le alcamesi non sono riuscite a trovare continuità offensiva.

Pallamano: Erice dilaga, Trapani vince con il brivido

L’AC Life Style Handball Erice continua a correre.

Le Arpie hanno travolto Mezzocorona con il risultato di 43-15, conquistando la quarta vittoria consecutiva e restando al comando del campionato. Una partita senza storia, indirizzata rapidamente e gestita con un divario cresciuto minuto dopo minuto.

Il prossimo appuntamento sarà decisamente più impegnativo: la trasferta di Salerno riproporrà la sfida che ha assegnato l’ultimo scudetto.

Vittoria molto più sofferta, ma altrettanto preziosa, per la Handball Trapani. La formazione trapanese ha superato Conversano 30-29, dopo avere chiuso il primo tempo avanti 17-16.

Decisiva nel finale la portiera Maira De Marinis, protagonista di interventi fondamentali. Per una squadra neopromossa sono due punti pesanti nella corsa alla salvezza, arrivati al termine di una gara nella quale è stato necessario difendere ogni pallone fino all’ultima sirena.

Futsal, il Marsala ne fa nove. Mazara cade a Regalbuto

La prima vittoria in Serie A2 del Marsala Futsal è arrivata con un risultato largo, ma dopo un avvio da incubo.

Contro la Gear Piazza Armerina, i lilibetani si sono trovati sotto 0-2. Bonato ha rimesso la partita in equilibrio con una doppietta, ma all’inizio della ripresa gli ospiti sono tornati avanti.

Da quel momento, però, in campo è rimasto quasi soltanto il Marsala. Sette reti hanno trasformato il 2-3 nel definitivo 9-3.

Bonato ha completato la propria tripletta, Caropi ha segnato due gol; a segno anche Giubilei, Chilelli, Patti e Zullo. La serata è stata però segnata dall’infortunio al ginocchio di Nicolas Cosenza, accompagnato in ospedale per gli accertamenti.

Prima sconfitta stagionale, invece, per il Futsal Mazara, battuto 7-3 sul campo del Regalbuto. Per i gialloblù sono andati a segno Agugliaro, autore di una doppietta, e Moragas.

In Serie C2 il Città di Marsala ha vinto 5-3 in trasferta contro il Futsal Emiri. Le reti marsalesi portano le firme di Accardi, Scariolo, autore di una doppietta, Piacentino e Cudia.

Il maltempo ha invece provocato il rinvio degli incontri che avrebbero dovuto coinvolgere Dribbling e Lilibeo Futsal.

Volley, la Sigel spreca e Busto passa in tre set

Esordio casalingo amaro per la Sigel Seap Marsala, sconfitta 0-3 dall’Erreci Busto Arsizio.

Il punteggio finale è severo soprattutto alla luce dei primi due set, entrambi terminati 23-25. Nel primo Marsala si era portata avanti 20-16; nel secondo conduceva 21-19. In entrambe le occasioni, però, Busto è stata più lucida nei punti decisivi.

Nel terzo parziale le ospiti hanno preso il controllo, chiudendo 17-25. Protagonista Mija Šiftar, autrice di 20 punti.

La Sigel ha dimostrato di poter competere, ma le partite non vengono assegnate per la quantità di tempo trascorsa in vantaggio. Bisogna arrivare davanti all’ultimo pallone, quello che finisce sul referto.

Tennis, Andrea Adamo vince il Sunshine Open

Il Sunshine Open parla marsalese.

Andrea Adamo, portacolori del circolo di casa, ha battuto in finale il giovane palermitano Mauro Lo Verso con il punteggio di 6-2, 4-6, 10-7.

Adamo aveva dominato il primo set e si era portato sul 3-0 nel secondo, prima di subire la reazione dell’avversario. Lo Verso ha vinto sei dei successivi sette giochi, rimandando tutto al match tie-break.

Nel momento decisivo Adamo ha ritrovato ordine e lucidità, imponendosi 10-7. Non una finale sempre spettacolare, ma una partita piena di cambi di inerzia, nervosismo e capacità di reazione.

Weinbach porta il grande pickleball a Marsala

Grande partecipazione anche alla klinik organizzata dal Marsala Pickleball Team con Dave Weinbach, uno dei nomi più conosciuti del pickleball statunitense.

La mattinata ha previsto una sessione tecnica guidata dal campione americano e un mini torneo conclusivo. L’affluenza conferma la crescita di una disciplina ancora giovane da queste parti, ma capace di attirare praticanti, curiosità e nuovi appassionati.

Sale & Saline, i gemelli Coppola davanti a tutti

A Trapani si è disputata anche la ventinovesima edizione del Trofeo Sale & Saline, gara podistica di dieci chilometri.

Luca Coppola ha vinto la prova maschile precedendo il fratello gemello Marco: entrambi hanno chiuso in 31 minuti e 54 secondi. Terzo Michele D’Italia in 32’46”.

Tra le donne si è imposta Alice Mammina con il tempo di 40’55”, conquistando il secondo successo nella manifestazione dopo quello ottenuto nel 2024.



