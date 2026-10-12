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Cultura

» Sociale
12/10/2026 08:27:00

Valderice, Triangolare del Cuore: vince l’Avis, in campo anche Stefano Tacconi

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 Sugli spalti dello stadio Misericordia di Valderice, sabato 10 ottobre, il pubblico ha risposto con entusiasmo al “Triangolare del Cuore – Festa dello Sport, Solidarietà e Sicurezza Stradale”, una giornata che ha unito calcio, impegno sociale e sensibilizzazione sulla prevenzione. 

 

Nonostante le condizioni meteorologiche avverse e la pioggia a tratti battente, la manifestazione ha registrato una partecipazione significativa, con cittadini e appassionati che hanno continuato a sostenere gli atleti, trasformando l’appuntamento sportivo in un momento di condivisione per l’intera comunità.

 

A contendersi il torneo sono state le rappresentative scese in campo per l’occasione, tra cui quella delle Forze dell’Ordine. A conquistare la vittoria finale è stata la selezione dell’Avis di Valderice, padrona di casa.

 

Tra i momenti più attesi della giornata, il calcio d’inizio dell’ultima e decisiva sfida, affidato a Stefano Tacconi, storico portiere della Juventus e della Nazionale italiana. La sua presenza ha aggiunto un tocco speciale a una manifestazione nella quale il risultato sportivo è rimasto in secondo piano rispetto al valore della partecipazione.

 

Il “Triangolare del Cuore” ha infatti avuto come obiettivo principale il sostegno alle iniziative benefiche e la promozione della cultura della sicurezza stradale. Tra i progetti sostenuti figurano quelli dell’associazione “Teniamoci per mano Onlus”, impegnata in attività di solidarietà, insieme alle iniziative dedicate alla prevenzione e alla sensibilizzazione sui comportamenti corretti alla guida

.

Al termine della manifestazione, la Nazionale del Cuore Attori e Cantanti ha rivolto un ringraziamento alla cittadinanza, all’Amministrazione comunale di Valderice e a tutti gli organizzatori che hanno contribuito alla riuscita dell’evento, nonostante le difficoltà legate al maltempo.

 

«Giocare con il cuore di fronte a un pubblico così caloroso, capace di sostenere la manifestazione con tanta passione nonostante il maltempo, è stata un’emozione bellissima. Grazie Valderice!», ha dichiarato Giovanni Calì, presidente della Nazionale del Cuore Attori e Cantanti.

 

Una giornata in cui il calcio è diventato uno strumento per promuovere solidarietà e consapevolezza.

Perché, al di là della vittoria dell’Avis di Valderice, il risultato più importante è stato quello di una comunità che ha scelto di esserci, anche sotto la pioggia, per sostenere iniziative capaci di guardare oltre il campo da gioco.



Sociale | 2026-10-12 00:02:00
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