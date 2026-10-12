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Cultura

» Sociale
12/10/2026 00:02:00

Petrosino, screening della vista gratuiti sui bambini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2026/petrosino-screening-della-vista-gratuiti-sui-bambini-450.jpg

 Si è conclusa con un bilancio significativo la giornata dedicata allo screening pediatrico gratuito “Occhio ai Bimbi”, svoltasi martedì 6 ottobre, presso il piazzale dell'I.C. Statale “G. Nosengo” di Petrosino. L'iniziativa, promossa dal Lions Club Marsala nell'ambito del Service Nazionale Sight for Kids, ha mirato a identificare tempestivamente i casi di ambliopia (il cosiddetto "occhio pigro") nei piccoli alunni.


I dati emersi dai controlli effettuati a bordo dello speciale camper diagnostico Lions hanno evidenziato una percentuale elevata di difetti e anomalie visive latenti tra i bambini sottoposti a esame. Si tratta di una tendenza in linea con le ultime rilevazioni nazionali ed europee, in cui l'uso precoce e prolungato dei display digitali concorre ad amplificare le problematiche della vista in età pediatrica.
 

Il dato clinico più rilevante e rassicurante, tuttavia, riguarda proprio la natura di queste patologie: l'ambliopia è un disturbo silenzioso che non dà sintomi evidenti, ma se diagnosticato in tempo utile – ovvero durante l'infanzia e prima dell'età scolare – può essere corretto e risolto agevolmente e con pieno successo.
 

"La percentuale di problematiche visive riscontrata durante questa giornata conferma la necessità assoluta di monitoraggi a tappeto" ha spiegato la dirigenza del Lions Club Marsala. "Intervenire precocemente significa cambiare il destino visivo di un bambino: l'ambliopia si cura con terapie semplici e non invasive se intercettata entro i 6-7 anni, mentre rischia di diventare un danno permanente se trascurata. Ringraziamo la dirigenza scolastica dell'I.C. 'G. Nosengo' per la straordinaria accoglienza e la sensibilità dimostrata verso la salute dei propri alunni."
Il Lions Club rinnova il proprio impegno sul territorio, ricordando che la prevenzione resta lo strumento più efficace per tutelare il futuro e la crescita serena delle giovani generazioni.



Sociale | 2026-10-12 00:02:00
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