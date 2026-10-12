Marsala dice addio a Gaspare Vaccari

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari Gaspare Vaccari, di 88 anni.
Si è spento serenamente oggi, 12 ottobre 2026. Ne danno il triste annuncio i figli Valentino, Valeria e Ksenia.
Gaspare Vaccari era una figura molto conosciuta a Marsala, legata alla storica Agenzia Mondo, attività che per anni ha rappresentato un punto di riferimento in città.
Nel corso della sua lunga attività professionale aveva ricevuto anche un importante riconoscimento dalla Camera di Commercio di Trapani: la Medaglia d’Oro per la fedeltà al lavoro e il progresso economico, conferitagli nell’ambito della premiazione relativa all’anno 2001 e consegnata nel 2003.
Un riconoscimento che racconta il valore di una vita dedicata al lavoro e all’attività imprenditoriale.
I funerali saranno celebrati domani, martedì 13 ottobre 2026, alle ore 16:00 presso la Chiesa Madre di Marsala.
Il servizio funebre sarà curato dalle Onoranze Funebri Angileri.