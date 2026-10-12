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» Religioni
12/10/2026 07:40:00

La Chiesa di Trapani prega per Papa Leone XIV

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La Chiesa di Trapani si stringe attorno a Papa Leone XIV dopo l’annuncio della necessità di sottoporsi a un breve intervento chirurgico nei prossimi giorni. 

 

La diocesi guidata dal vescovo Pietro Maria Fragnelli ha espresso la propria vicinanza al Pontefice, accompagnando il messaggio con un invito alla preghiera rivolto a parrocchie, famiglie, gruppi ecclesiali e fedeli.

 

«Il nostro Vescovo Pietro Maria Fragnelli e l’intera comunità diocesana di Trapani si stringono attorno al Papa con profondo affetto filiale e vicinanza spirituale», si legge nel messaggio diffuso dalla diocesi.

 

La comunicazione accoglie con «animo sereno e fiducioso» l’annuncio del Santo Padre, sottolineandone la trasparenza e la paternità con cui avrebbe condiviso la necessità di sottoporsi alle cure.

 

La diocesi invita le comunità parrocchiali a ricordare in modo particolare il Pontefice durante le celebrazioni eucaristiche e nella preghiera personale, chiedendo per lui salute e pronta guarigione.

Un gesto di vicinanza spirituale che coinvolge l’intera comunità cattolica trapanese, chiamata ad accompagnare il Papa in questo momento di cura.

Nel messaggio, il vescovo Fragnelli e la diocesi affidano Leone XIV a Dio Padre e a Maria, esprimendo fiducia nella grazia e nella forza del Signore.

 

La comunicazione episcopale richiama alla liturgia dell’11 ottobre 2026: «Rallegriamoci, esultiamo per la sua salvezza, poiché la mano del Signore si poserà su questo monte».

Un messaggio di affetto e speranza, con cui la Chiesa trapanese rinnova la propria vicinanza al Pontefice e invita i fedeli a unirsi nella preghiera per la sua salute.









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