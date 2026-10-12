Meteo Sicilia oggi 12 ottobre: tregua nel Trapanese, ma nel pomeriggio tornano le nuvole

12/10/2026 08:00:00

Il peggio è passato, ma il cielo non ha ancora firmato la pace definitiva. Oggi, lunedì 12 ottobre, la provincia di Trapani vivrà una giornata decisamente più tranquilla rispetto al maltempo degli ultimi giorni: mattinata con schiarite, temperature miti e precipitazioni generalmente assenti. Nel corso del pomeriggio, però, aumenteranno le nubi e qualche breve pioggia potrà tornare a interessare soprattutto il settore trapanese.

La situazione più instabile della Sicilia si sposta invece verso i settori tirrenici centro-settentrionali e nord-orientali, dove sono possibili rovesci e temporali.

Trapani, 21-24 gradi e qualche pioggia possibile

A Trapani le temperature saranno comprese tra circa 21 e 24 gradi.

La mattinata dovrebbe trascorrere con nubi sparse e schiarite, mentre nel corso della giornata aumenterà la possibilità di qualche pioggia. Le elaborazioni più recenti indicano vento moderato da Ovest, tra circa 19 e 29 km/h, in rotazione verso Ovest-Nord-Ovest in serata.

Insomma, l'ombrello può restare a portata di mano. Ma oggi, almeno, non dovrebbe essere necessario tenerlo aperto già dentro casa.

Marsala, mattina asciutta e 25 gradi

Più tranquilla la situazione a Marsala.

L'Aeronautica Militare indica una minima di circa 16-18 gradi e una massima attorno ai 25 gradi. Fino alla tarda mattinata la probabilità di pioggia è praticamente nulla, con temperatura già sui 24-25 gradi tra le 10 e le 11.

Il quadro cambia nel pomeriggio: dalle 13-14 aumenta la possibilità di precipitazioni e tra le 16 e le 22 l'Aeronautica Militare porta la probabilità di pioggia fino all'80%. Si tratterebbe comunque di un peggioramento locale e molto meno severo rispetto agli eventi di venerdì e sabato.

Maestrale e Ponente, senza vento estremo

I venti soffieranno prevalentemente da Ovest e Nord-Ovest, tra Ponente e Maestrale.

A Marsala saranno in genere deboli o moderati, con rinforzi nelle ore centrali; sulla Sicilia nel complesso il Maestrale tenderà a intensificarsi dal pomeriggio, con raffiche localmente oltre i 30-40 km/h.

Non sono però previste, nel Trapanese, le condizioni di vento eccezionale associate al maltempo dei giorni scorsi.

Mare ancora mosso

Il mare ha tempi un po' più lunghi del cielo per ritrovare la calma.

Tra Trapani, Marsala ed Egadi resterà generalmente mosso. A Marsala le ultime elaborazioni indicano onde attorno a un metro, mentre sul Canale di Sicilia e sui bacini occidentali il moto ondoso potrà risultare localmente più sostenuto.

La Protezione Civile nazionale segnala infatti per oggi bacini occidentali e meridionali localmente molto mossi, con attenuazione nel pomeriggio.

Allerta meteo: Trapani torna in verde

La novità più importante riguarda proprio le allerte.

Per oggi non c'è allerta gialla nel Trapanese. La zona C, quella che comprende la Sicilia nord-occidentale, Trapani, le Egadi e Ustica, è classificata in vigilanza verde.

L'allerta gialla resta invece nelle zone A, B e I, che interessano soprattutto il versante tirrenico centro-settentrionale, quello nord-orientale, le Eolie e il settore ionico nord-orientale. I rischi indicati sono idrogeologico e temporali.

Dopo l'arancione di sabato, quindi, per il Trapanese è un ritorno alla normalità. Che, dopo questi giorni, è già una notizia.

Sicilia: temporali soprattutto sul Tirreno

Sulla Sicilia il cielo sarà inizialmente poco o parzialmente nuvoloso, poi aumenterà la nuvolosità a partire dai settori tirrenici.

Tra pomeriggio e sera sono previsti rovesci sparsi, con possibili temporali soprattutto tra Messinese ed Eolie. Il bollettino nazionale indica precipitazioni isolate o sparse sul versante tirrenico della Sicilia, con accumuli generalmente deboli.

Le temperature resteranno gradevoli: circa 25 gradi a Trapani e Palermo, 28 a Catania, 26 a Siracusa.

Caldo e incendi

Non ci sono condizioni da ondata di calore nel Trapanese: temperature attorno ai 24-25 gradi sono assolutamente lontane dai valori di emergenza.

La Protezione Civile regionale ha comunque pubblicato l'avviso incendi n. 231 dell'11 ottobre, valido per la giornata odierna, nell'ambito del monitoraggio quotidiano della campagna antincendio.

Il rischio meteorologico principale di oggi, comunque, non è legato al caldo ma alla residua instabilità che interesserà soprattutto altri settori dell'Isola.

Martedì 13, giornata più tranquilla

Martedì 13 ottobre dovrebbe essere una giornata complessivamente migliore nel Trapanese.

A Marsala l'Aeronautica Militare prevede temperature fino a circa 24 gradi e precipitazioni assenti per tutta la giornata, con vento moderato.

A Trapani resterà qualche nube, ma il quadro dovrebbe essere sostanzialmente stabile.

Mercoledì 14 arriva la fase più stabile

Il miglioramento più deciso è atteso da mercoledì 14 ottobre.

Sulla Sicilia occidentale dovrebbe consolidarsi una fase con tempo più stabile, temperature leggermente più fresche e minore probabilità di precipitazioni. A Marsala la massima dovrebbe scendere verso i 22 gradi.

Dunque: oggi mattinata tranquilla e qualche pioggia possibile dal pomeriggio; martedì ulteriore miglioramento; da mercoledì una fase più stabile.



