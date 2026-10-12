Lavoro in provincia di Trapani: nuove offerte tra industria, commercio e turismo. Ecco chi assume e quanto paga

12/10/2026 18:08:00

Un chimico di laboratorio con quasi duemila euro lordi al mese, un barman da assumere a tempo indeterminato, addetti alle vendite e personale per un albergo di Marsala. Questa settimana le nuove offerte di lavoro in provincia di Trapani non sono tantissime, ma alcune hanno un pregio che negli annunci non è sempre scontato: indicano anche la retribuzione.

Le selezioni più interessanti interessano Trapani, Marsala, Mazara del Vallo e Alcamo. Si va dall'industria alimentare alla grande distribuzione, dalla ristorazione alla vendita specializzata.

Cinque opportunità, con contratti e condizioni molto differenti. In alcuni casi sono previste prospettive di stabilizzazione, in altri l'inserimento è a termine. E c'è anche un contratto iniziale di appena due settimane: dettaglio che, naturalmente, conviene conoscere prima di organizzare il proprio futuro.

In provincia di Trapani si cerca un chimico di laboratorio: 1.935 euro lordi al mese

È una delle offerte più interessanti della settimana, soprattutto per chi ha una formazione scientifica.

Openjobmetis cerca un chimico di laboratorio per un'azienda della provincia di Trapani che opera nella produzione alimentare.

L'annuncio è stato pubblicato il 9 ottobre e indica come scadenza l'8 novembre, salvo chiusura anticipata delle candidature. HelpLavoro

La persona selezionata dovrà analizzare la composizione e la qualità dei prodotti alimentari, effettuare test chimici, fisici e microbiologici e verificare il rispetto delle normative igieniche.

Tra le attività previste ci sono anche il controllo delle materie prime, la valutazione della conservabilità degli alimenti, le verifiche sugli imballaggi e la collaborazione allo sviluppo di nuove ricette o al miglioramento dei prodotti.

I requisiti. Serve una laurea magistrale in Chimica, insieme alla conoscenza delle principali metodiche analitiche e degli strumenti di laboratorio. È considerata preferenziale un'esperienza precedente, anche breve, nel settore agroalimentare o nei laboratori di analisi.

Contratto e stipendio. L'offerta prevede un contratto iniziale di tre mesi in somministrazione, con possibilità di proroga e prospettive di stabilizzazione.

L'orario è full time. La retribuzione dichiarata è di 1.935 euro lordi mensili per 14 mensilità, pari a 27.090 euro lordi su base annua.

La sede è indicata genericamente nella provincia di Trapani. Il Comune preciso non viene comunicato e dovrà essere verificato con l'agenzia. HelpLavoro

Per candidarsi bisogna utilizzare la pagina dell'annuncio e completare la procedura di invio del curriculum.

Consulta l'offerta Openjobmetis per chimico di laboratorio

A Mazara del Vallo Randstad cerca un addetto alle vendite nella grande distribuzione

A Mazara del Vallo, Randstad seleziona un addetto alle vendite per un supermercato della grande distribuzione organizzata.

L'annuncio è stato pubblicato il 6 ottobre, risulta ancora aperto sul sito ufficiale dell'agenzia e riporta come scadenza il 19 novembre. Randstad

La persona scelta dovrà occuparsi dell'accoglienza e dell'assistenza ai clienti, del rifornimento degli scaffali, della gestione della merce e delle attività di vendita.

I requisiti. È richiesta esperienza precedente nelle vendite o in attività a contatto con il pubblico, preferibilmente nella grande distribuzione. Servono inoltre capacità comunicative, precisione, disponibilità ai turni e attitudine al lavoro di squadra.

Il profilo ricercato deve quindi conoscere già, almeno un po', il mondo dei supermercati. Non necessariamente tutti i segreti della disposizione degli scaffali, ma almeno le basi.

Contratto e stipendio. L'impiego è full time, con inquadramento al sesto livello del Ccnl Commercio e una retribuzione annua lorda di riferimento compresa tra 20 mila e 22 mila euro.

Attenzione, però, alla durata: il contratto iniziale è di sole due settimane, con possibilità di proroga. La Ral indicata rappresenta un parametro retributivo annuale, non naturalmente il compenso delle due settimane. Randstad

La candidatura può essere inviata direttamente attraverso il sito Randstad.

Candidati come addetto alle vendite a Mazara del Vallo

A Trapani cercasi barman esperto: fino a 1.800 euro al mese

A Trapani, la società Sal.Da.Da. Srl cerca un barman o bar manager per un'attività in via Palmerio Abate.

L'annuncio, comparso l'8 ottobre tra le nuove offerte del territorio, è ancora consultabile su Indeed. uCV

Non si cerca semplicemente qualcuno che prepari un buon cocktail. La figura dovrà occuparsi dell'intera gestione dell'area bar, sia durante il servizio del ristorante sia nel dopocena.

Il professionista selezionato dovrà realizzare una propria drink list, proporre cocktail classici e originali, organizzare il lavoro, controllare le scorte e coordinarsi con il personale di sala e cucina.

I requisiti. È necessaria un'esperienza significativa come barman o responsabile bar, insieme a una solida conoscenza della miscelazione, capacità organizzative e autonomia.

Richiesta anche la disponibilità a lavorare la sera, nei fine settimana e nei festivi.

Contratto e stipendio. La scheda pubblicata su Indeed indica un contratto a tempo indeterminato e una retribuzione compresa tra 1.300 e 1.800 euro mensili.

L'azienda precisa comunque che le condizioni definitive saranno valutate in base all'esperienza e alle competenze del candidato. Non viene specificato se gli importi mensili siano netti o lordi: è quindi un'informazione da chiarire durante il colloquio. Indeed

Le candidature possono essere presentate attraverso Indeed.

Consulta l'offerta per barman a Trapani

A Marsala un albergo cerca un tuttofare: assunzione da subito e lavoro anche per il 2027

Il Resort Santa Maria Hotel di Marsala cerca una persona da destinare alla manutenzione e al supporto operativo della struttura alberghiera.

È un'offerta rivolta a chi possiede una buona manualità e sa occuparsi di più attività, dalla manutenzione degli ambienti al supporto al personale dell'albergo.

Il lavoro comprende la manutenzione ordinaria delle camere e degli spazi comuni, piccoli interventi di giardinaggio e falegnameria, pulizia della piscina e collaborazione con il personale addetto ai piani. SimplyHired

I requisiti. L'azienda richiede esperienza nel settore turistico-alberghiero, professionalità e capacità di svolgere autonomamente le principali attività di manutenzione.

Contratto e stipendio. L'annuncio prevede un contratto a tempo determinato, con retribuzione a partire da 1.100 euro al mese.

La disponibilità è richiesta immediatamente. L'attività sarà più intensa durante la stagione turistica, da aprile a ottobre 2027, con un impegno previsto di sei giorni alla settimana, festività comprese, per circa sette-otto ore al giorno.

L'albergo precisa che la presenza della figura sarà necessaria anche durante l'inverno, ma con un numero inferiore di ore. Non vengono quantificati né il trattamento economico nei mesi invernali né la durata complessiva del primo contratto. SimplyHired

Insomma, il classico tuttofare. Con una particolarità: questa volta l'azienda lo dice espressamente nell'annuncio.

La candidatura può essere inviata attraverso la pagina dedicata su SimplyHired.

Consulta l'offerta del Resort Santa Maria a Marsala

Ad Alcamo Puntoled cerca personale per vendite e magazzino

Ad Alcamo, Puntoled, azienda specializzata in illuminazione e illuminotecnica, cerca una nuova persona da inserire nel punto vendita.

La sede si trova in corso Generale Giacomo Medici 61. L'annuncio risulta pubblicato circa sette giorni fa e ancora disponibile alle candidature. SimplyHired

La persona selezionata dovrà occuparsi dell'accoglienza dei clienti, della vendita al banco, della preparazione dei preventivi, della gestione degli ordini e dei rapporti con clienti e fornitori.

Sono previste anche attività di organizzazione dello showroom e sistemazione del magazzino.

I requisiti. È considerata preferenziale un'esperienza nei settori dell'illuminazione, del materiale elettrico o dell'illuminotecnica.

L'azienda valuta però anche candidati provenienti da percorsi di studio o lavoro in ambito amministrativo, commerciale, elettronico, elettrotecnico, arredamento e design.

Non è quindi indispensabile conoscere già tutti i prodotti. Servono piuttosto capacità relazionali, precisione, attitudine all'apprendimento e dimestichezza con gli strumenti informatici.

Contratto e stipendio. Il portale classifica l'offerta come full time, con formula di tirocinio formativo o stage, e riporta una fascia economica compresa tra 800 e 1.300 euro mensili.

La descrizione dell'azienda precisa però che inquadramento e trattamento economico saranno definiti in base all'esperienza. È quindi importante chiarire se il candidato sarà inserito con un tirocinio o con un'altra formula contrattuale e quale sarà il compenso effettivo. SimplyHired

Per partecipare alla selezione bisogna inviare curriculum e una breve presentazione attraverso il portale.

Consulta l'offerta Puntoled ad Alcamo.



