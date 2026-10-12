Marettimo, il Comitato per i Diritti dell'Isola chiede un coordinamento di Protezione Civile

12/10/2026 20:30:00

Un coordinamento di Protezione Civile dedicato all’isola di Marèttimo, per affrontare con maggiore efficacia le emergenze e garantire la sicurezza della comunità. È la richiesta avanzata dal Comitato per i Diritti dell’isola di Marèttimo, che, alla luce dei recenti eventi meteorologici estremi che hanno interessato il territorio di Marsala e Petrosino, sollecita un intervento urgente da parte delle istituzioni locali, regionali e nazionali.

Nella nota, datata 10 ottobre 2026, il Comitato richiama l’attenzione sulla necessità di dotare le piccole isole siciliane di un’organizzazione di Protezione Civile adeguata alle loro caratteristiche e alle difficoltà logistiche che possono emergere durante le situazioni di pericolo.

L’allarme dopo i tornado nel Marsalese

I gravi fenomeni atmosferici che hanno colpito Marsala e Petrosino, con trombe marine che si sono trasformate in tornado e che hanno lambito le Egadi, rappresentano, secondo il Comitato, un ulteriore motivo per accelerare gli interventi organizzativi.

Eventi di questo tipo, purtroppo sempre più frequenti secondo quanto evidenziato dai promotori dell’appello, rendono necessario rafforzare la capacità di risposta del territorio e predisporre strumenti di coordinamento tra le istituzioni coinvolte nella gestione delle emergenze.

Marettimo, le difficoltà di un’isola lontana dalla terraferma

L’attenzione del Comitato si concentra in particolare su Marèttimo, l’isola più lontana e disagiata dell’arcipelago delle Egadi. Una condizione geografica che rende fondamentale programmare con anticipo le modalità di intervento in caso di calamità naturali, tenendo conto delle specificità delle comunità insulari.

La richiesta è quella di creare un coordinamento di Protezione Civile che consenta di organizzare le risorse disponibili, favorire la collaborazione tra gli enti competenti e migliorare la gestione delle situazioni di rischio.

L’appello alle istituzioni

Il Comitato per i Diritti dell’isola di Marèttimo rivolge quindi un appello alle istituzioni locali, regionali e nazionali, chiedendo un’attenzione particolare per tutte le comunità insulari e, nello specifico, per quella di Marèttimo.

«Calamità naturali – purtroppo sempre più frequenti – che impongono al Comitato per i Diritti dell’isola di Marèttimo di fare appello alle istituzioni locali, regionali e nazionali, per un’attenzione particolare verso le comunità insulari tutte», si legge nella nota.

Il documento si conclude con l’auspicio di un intervento tempestivo. A firmarlo sono il presidente del Comitato, Gianfranco Gioffrè, e il segretario Vito Vaccaro, che ribadiscono così la necessità di passare dalle richieste all’organizzazione concreta di un sistema di Protezione Civile capace di rispondere alle esigenze delle isole minori.



