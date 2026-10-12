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» Dai Comuni
12/10/2026 16:40:00

Marsala, dopo i fatti di via Salemi, l'amministrazione: "Solidarietà ai cittadini, no alla giustizia fai da te"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/12-10-2026/1791816593-0-marsala-dopo-i-fatti-di-via-salemi-l-amministrazione-solidarieta-ai-cittadini-no-alla-giustizia-fai-da-te.jpg

L’Amministrazione comunale di Marsala interviene dopo i momenti di tensione vissuti ieri sera in via Salemi, dove centinaia di persone si sono radunate davanti a un B&B in seguito alla segnalazione di due persone sospettate di essere coinvolte in alcuni furti nella zona sud della città.

In una nota, l'amministrazione comunale esprime «la massima comprensione e solidarietà» nei confronti dei cittadini che, a seguito dei recenti episodi di furti e delle segnalazioni relative a possibili minacce all’incolumità personale, hanno vissuto momenti di paura e forte preoccupazione, anche sulla base di notizie circolate principalmente sui social network.

La sicurezza, sottolinea l’Amministrazione, è un diritto fondamentale, ma la sua tutela compete allo Stato, attraverso le Forze dell’ordine e le autorità preposte. Per questo, il Comune mette in guardia dal rischio che la paura e l’esasperazione possano tradursi in iniziative autonome.

«Non può essere delegata a iniziative private, ronde improvvisate o campagne sui social», si legge nella nota, con il rischio di alimentare ulteriormente le tensioni e favorire «pericolose derive».

 

Da qui l’invito rivolto ai cittadini a denunciare ogni episodio e a collaborare con le autorità competenti, affinché le richieste di maggiore sicurezza possano trovare risposte attraverso i canali istituzionali, nel rispetto della legge.

Un richiamo che arriva all’indomani di una serata particolarmente difficile in via Salemi, dove la presenza di una folla sempre più numerosa ha provocato il blocco della circolazione per circa due ore, con disagi anche per il transito dei mezzi di soccorso. La situazione si è sbloccata soltanto dopo l’intervento di ulteriori pattuglie della polizia e dei carabinieri e l’allontanamento dell’uomo dalla struttura.

 

Il messaggio dell’Amministrazione è dunque rivolto a tenere insieme due esigenze: dare ascolto alla preoccupazione dei residenti e impedire che la richiesta di sicurezza si trasformi in una forma di giustizia privata, ribadendo il ruolo delle istituzioni e delle Forze dell’ordine.









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