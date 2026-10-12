PalmosaFest, a Castelvetrano al via la quinta edizione tra arte e letteratura

12/10/2026 07:30:00

Prende il via la quinta edizione del «PalmosaFest», la rassegna di arte e letteratura della città di Castelvetrano. Promossa dall’associazione «Palmosa-Kore», presieduta da Bia Cusumano, la manifestazione sarà presentata ufficialmente durante una conferenza stampa presso l’ex convento dei minimi il prossimo 28 novembre.

L'accordo con il Comune e la promozione della lettura

Nei giorni scorsi è stato rinnovato l'accordo di collaborazione tra l'associazione e il Comune di Castelvetrano. L'evento è sostenuto dai fondi dell’Assessorato regionale delle Autonomie locali e della funzione pubblica, destinati agli enti locali impegnati in politiche di promozione della lettura che hanno ottenuto la qualifica di «Città che legge» dal Centro per il libro e la lettura del Ministero della Cultura. Il festival, patrocinato dall'Ars, rientra inoltre nella Rete dei festival letterari del trapanese.

La squadra organizzativa e la madrina d'eccezione

Il nuovo direttore artistico della quinta edizione è Alessandro Quarrato, che coordinerà tutti gli aspetti del festival. Sono stati confermati la giornalista Jana Cardinale alla direzione culturale e Vincenzo Di Stefano come responsabile della comunicazione, entrambi impegnati nei dialoghi con gli autori ospiti. La "madrina" ufficiale della rassegna sarà la poetessa Marietta Salvo, vincitrice nel 1989 del premio internazionale «Eugenio Montale» per la poesia.

Tema, memoria e percorsi per gli studenti

Il tema guida di questa quinta edizione sarà «Di cenere e di luce – La parola che (r)esiste». La rassegna è dedicata alla memoria di Nella Cusumano, illustre cittadina e per lunghi anni dirigente del locale liceo classico «Pantaleo». La presidente Bia Cusumano ha evidenziato l'obiettivo di "seminare bellezza" e democratizzare la cultura, puntando sul coinvolgimento attivo delle fasce di popolazione più giovani. A tal fine, il festival è riconosciuto e abilitato per i percorsi di formazione scuola-lavoro rivolti agli studenti del triennio delle scuole superiori.



